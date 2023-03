Lavoro, Rfi “Entro 15 giorni pagamenti stipendi operai Palermo-Messina”

Nei giorni scorsi avevano protestato davanti ai cancelli del campo base di Castelbuono

Rfi, società capofila del Polo infrastrutture del Gruppo FS, è intervenuta per richiedere il pagamento entro 15 giorni degli stipendi degli operai di Toto Costruzioni Generali impegnati nella realizzazione del raddoppio della Cefalù-Ogliastrillo-Castelbuono della linea Palermo–Messina. Gli operai nei giorni scorsi avevano protestato davanti ai cancelli del campo base di Castelbuono. “Sono ormai due i mesi non pagati, gennaio e febbraio, e a fine marzo diventeranno tre”, avevano spiegato i sindacati.

La richiesta dei sindacati

A seguito della richiesta delle organizzazioni sindacali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di procedere direttamente alle retribuzioni dei mesi di gennaio e febbraio 2023, Rfi ha scritto formalmente all’appaltatore per invitarlo al pagamento delle retribuzioni e riprendere tempestivamente le lavorazioni. “Se entro il termine di 15 giorni gli stipendi non saranno stati pagati – si legge in una nota -, Rfi provvederà a corrispondere direttamente ai lavoratori interessati le retribuzioni arretrate”.