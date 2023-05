Lavoro, Santanchè: “Voucher importanti per attività stagionali”

"Li abbiamo portati da 10mila a 15mila quindi questo dà a possibilità alle imprese di poter prendere altro personale", ha detto il ministro

“I voucher sono molto importanti per chi ha attività stagionali. Li abbiamo portati da 10mila a 15mila quindi questo dà a possibilità alle imprese del turismo di poter prendere altro personale”. E’ quanto ha affermato il ministro del Turismo Daniela Santanchè a proposito del decreto lavoro approvato dal Cdm il 1 maggio, intervistata a ‘Start’ su Sky Tg24.

“Per quanto riguarda i contratti di apprendistato – ha proseguito Santanchè – abbiamo tolto il limite di età e questo è un altro modo per aiutare e abbiamo il cuneo fiscale, in questa nazione se ne parla da 20 anni, e proprio per aumentare i salari dovevamo diminuire il cuneo fiscale, quando mai è stato fatto un taglio di 7 punti soprattutto sui redditi medio bassi 25-35mila euro. Ma non è il punto di arrivo, sappiamo che dobbiamo fare molto di più ma si deve fare un po’ per volta, con le risorse che si hanno. Stiamo lavorando perché questa misura possa essere strutturale”.

Quanto alla manodopera extracomunitaria “siamo il governo che ha fatto una programmazione di tre anni sulle quote, – ha detto – le categorie ce ne chiedono di più ma ci stiamo interrogando e capendo quale è il modo migliore perché poi bisogna fare anche corsi di formazione, bisogna professionalizzare i lavoratori del turismo. faremo tutto quello che serve perché sarebbe il colmo che oggi c’è il lavoro e non ci sono i lavoratori, è una condizione che non ci possiamo permettere”.