Lavoro in Sicilia, Eurospin cerca personale: ecco dove e come inviare la domanda

Ecco le opportunità, le sedi e come candidarsi

Eurospin, catena di supermercati presente in Italia con numerosi punti vendita, cerca nuove figure da inserire su tutto il territorio nazionale. Le candidature sono aperte a diplomati e laureati.

Le figure richieste

Sono molteplici le opportunità di lavoro in Italia offerte da Eurospin. Profili richiesti anche per i punti vendita siciliani. Ecco alcune proposte: Addetto al reparto Gastronomia (Barcellona Pozzo di Gotto, Messina); Addetto alle vendite (Caltanissetta), Addetto alle vendite (Sant’Agata di Militello, Messina); Addetto al reparto Gastronomia (Scicli, Ragusa); Addetto al reparto Macelleria (Scicli, Ragusa); Addetto al reparto Macelleria (Mazara del Vallo, Trapani); Addetto al reparto Macelleria (Sciacca, Agrigento); Addetto alle vendite (Palermo); Addetto al reparto Gastronomia (Sciacca, Agrigento); Addetto alla vendita (Termini Imerese, Palermo); Addetto al reparto Gastronomia (Partanna, Trapani). I requisiti variano in base al ruolo.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Eurospin

Eurospin è il più grande Gruppo discount italiano con oltre 10 milioni di clienti, 1.200 punti vendita, più di 20.000 dipendenti. E’ presente in Italia da 29 anni, sviluppando un fatturato che nel 2019 si è attestato intorno ai 7 miliardi di euro.