Lavoro in Sicilia, Ingv indice concorso pubblico per collaboratore tecnico: ecco dove

Nuova opportunità dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Ecco i profili richiesti

Nuova opportunità di lavoro dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). E’ stato indetto un concorso pubblico (per titoli ed esami), che prevede l’assunzione di 10 collaboratori tecnici degli enti di ricerca. La tipologia del contratto è tempo indeterminato. Tra le sedi indicate anche Palermo.

I profili richiesti

I dieci posti disponibili sono suddivisi in alcuni profili. Il candidato può presentare domanda per più di un profilo. Ecco quali: una unità di Cter per la sezione di Napoli per l’area tematica “Monitoraggio geochimico”; una unità di Cter per la sezione di Napoli per l’area tematica Supporto laboratorio sismico; una unità di Cter per la sezione di Napoli per l’area tematica Supporto laboratori analitici; una unità di Cter per la sezione di Napoli per l’area tematica Reti geofisiche; una unità di Cter per la sezione Irpinia per l’area tematica Informatica; una unità di Cter per l’osservatorio nazionale terremoti, sede di Roma per l’area tematica Reti di monitoraggio geodetiche; una unità di Cter per l’osservatorio nazionale terremoti, sede di Rende per l’area tematica: Reti di monitoraggio multiparametriche; una unità di Cter per l’osservatorio nazionale terremoti, sede di Ancona per l’area tematica Reti di monitoraggio multiparametriche; una unità di collaboratore tecnico degli enti di ricerca per la sezione di Palermo per l’area tematica Laboratori; una unità di collaboratore tecnico degli enti di ricerca per la sezione di Palermo per l’area tematica Monitoraggio Geochimico.

I requisiti

I requisiti variano in base al ruolo richiesto. Ecco i principali: possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado (diploma di maturità) o di titolo di studio rilasciato da un Paese dell’Unione Europea o da uno Paese terzo, purché il titolo sia stato dichiarato equipollente secondo la normativa vigente ovvero equivalente; essere cittadino italiano; avere un’età non inferiore a 18 anni e non superiore al limite massimo consentito per il collocamento al riposo; idoneità fisica all’impiego per il quale si concorre, con la facoltà da parte dell’Ingv di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione, in base alla normativa vigente; godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale; non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva, per i candidati cittadini italiani di sesso maschile non esenti; per i candidati stranieri, avere conoscenza della lingua italiana; avere buona conoscenza della lingua inglese; avere buona conoscenza dell’informatica di base.

Come candidarsi

I canddati che vorranno partecipare alla selezione dovranno inoltrare la domanda entro la mezzanotte del 13 aprile 2023. Il bando è presente sul sito web istituzionale dell’ente (www.ingv.it) e sul sito del Portale del Reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica (www.inpa.gov.it). La richiesta dovrà essere inviata esclusivamente in via telematica tramite il portale unico di reclutamento “inPA” della Funzione Pubblica di cui all’indirizzo www.inpa.gov.it.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

L‘Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, noto in sigla come INGV, è l’ente di ricerca italiano deputato allo studio dei fenomeni geofisici e vulcanologici e alla gestione delle rispettive reti nazionali di monitoraggio per i fenomeni sismici e vulcanici. L’Ingv è diventato uno dei più grandi enti di ricerca europei nell’ambito delle scienze della Terra. Svolge attività di ricerca scientifica nei campi della geofisica e geochimica, della sismologia, della vulcanologia e della meteorologia spaziale. Oltre alle sue normali attività di ricerca, l’INGV ha il compito, in convenzione con la Protezione civile, della sorveglianza sismica e vulcanica delle aree Italiane. In particolare, la sezione di Roma CNT (Centro nazionale terremoti) si occupa della sorveglianza sismica di tutto il territorio nazionale, escluse le aree vulcaniche.