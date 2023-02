Lavoro, Nh Hotel cerca personale in Sicilia: ecco dove e i profili richiesti

Proposte di lavoro in Sicilia. Nh Hotel cerca nuove persone da assumere: ecco i requisiti. Come presentare la domanda

Proposte di lavoro in Sicilia. La catena alberghiera Nh Hotel seleziona nuove figure da assumere negli alberghi su tutto il territorio nazionale. In Sicilia, in particolare, il gruppo è alla ricerca di nuovi profili per le sedi di Palermo e Taormina.

I profili richiesti per Palermo

Per la sede di Palermo l’annuncio di lavoro la posizione di “Assistente Direttore Generale”. Tra le mansioni richieste, supportare il Direttore Generale nella gestione e nel coordinamento del team alberghiero, assicurarsi che tutti i servizi siano erogati nel rispetto dei più elevati standard qualitativi, supervisionare e supportare tutti i capi dipartimento al fine di ottenere i migliori risultati. E ancora identificare opportunità commerciali, sviluppare i prodotti ei servizi offerti dall’hotel, monitorare i principali Competitor, occuparsi del controllo giornaliero, settimanale e mensile dei report finanziari e operativi e altre attività di gestione strategica.

I requisiti

Tra i requisiti richiesti un titolo di studio superiore (diploma o laurea), preferibilmente nei settori Turismo, Hospitality Management o Business Administration. E’ richiesta anche una esperienza pregressa di almeno cinque anni come Responsabile Front Office e/o F&B e/o Meeting Department in compagnie alberghiere internazionali. Ottima conoscenza dell’inglese e dell’italiano (parlato e scritto), la conoscenza del pacchetto Office (soprattutto Excel) e del Revenue Management. Apprezzata, ai fini della valutazione generale, la conoscenza di altre lingue straniere. Completano il profilo grandi capacità di analisi, pensiero strategico, iniziativa commerciale e capacità di multitasking.

I profili richiesti per Taormina

Per la sede di Taormina le figure sono due: addetto alla relazione con gli ospiti e segretario di ricevimento turnante. La prima figura ha il compito di occuparsi dell’accoglienza e del benessere degli ospiti in hotel.

I requisiti

Sono richiesti la laurea e almeno due anni di esperienza nella posizione o in posizione analoga (meglio se in una struttura 5 stelle). Tra i requisiti essenziali la conoscenza approfondita, oltre che dell’italiano, di almeno due lingue straniere (preferenziale la conoscenza dell’arabo). Richiesta anche una significativa conoscenza del territorio locale, dei vari eventi legati al mondo della cultura, dell’arte e della moda. L’altra figura ricercata a Taormina è un Segretario di ricevimento turnante. Si occuperà dell’accoglienza, di check-in/check-out degli ospiti. Richiesti diploma o laurea, preferibilmente nel settore turistico-alberghiero e almeno un anno di esperienza in posizione analoga in struttura di categoria pari o superiore. Tra i requisiti un’ottima conoscenza della lingua inglese e di almeno una seconda lingua straniera. Essenziale la disponibilità di turnazione anche sulle notti.

Come candidarsi

Gli interessati alle offerte di lavoro possono candidarsi attraverso il sito web aziendale, visitando la pagina dedicata alle posizioni aperte.

Il gruppo Nh Hotel

NH Hotel Group è una compagnia alberghiera spagnola, tra le più grandi d’Europa con oltre 350 strutture alberghiere in Europa, Africa e America. All’interno del gruppo operano otto brand differenti: NH Hotels, NH Collection, nhow, Tivoli, Anantara, Avani, Elewana e Oaks. In Italia sono presenti 56 alberghi.