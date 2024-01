Lavoro in Sicilia, nuove opportunità da Penny Market: ecco dove

La catena tedesca di discount cerca nuovo personale da assumere negli store dell'Isola: ecco i requisiti e come inviare la domanda.

Proposte di lavoro in Sicilia. Penny Market, catena tedesca di discount, presente in tutta Italia, è alla ricerca di personale da inserire in alcuni punti vendita presenti sul territorio siciliano. Le figure richieste riguardano Palermo e provincia.

Le figure richieste

Si cercano persone, anche senza esperienza, dotate di ottime capacità organizzative, proattività e voglia di fare spirito di squadra.

Mansioni

· Rifornimento degli scaffali ed esposizione della merce

· Attività di cassa

· Pulizia e ordine del negozio

· Supporto alla clientela

Se ritieni di essere in linea con i requisiti che stiamo ricercando e vuoi essere parte della squadra di negozio, allora stiamo cercando proprio te!

Durata 6 mesi. E’ prevista un’indennità di partecipazione.

Invio candidature: https://pennyitalia.intervieweb.it/jobs/stage-addettoa-alla-vendita-palermo-provincia-26/it/



Esperienza non richiesta.