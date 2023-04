Lavoro, MD Discount cerca personale nei punti vendita: ecco come candidarsi

Ecco le opportunità, le sedi e come inviare la domanda

Nuove opportunità di lavoro da MD Discount. La grande catena di supermercati, presente in tutta Italia, con alcuni store in Sicilia, è alla ricerca di alcune figure professionali da inserire in organico, nei discount e in sede.

Le figure richieste

Sono numerose le posizioni aperte da MD Discount. Eccone alcune: Addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita, Addetto alla vendita reparto Ortofrutta, Addetto alla vendita reparto Pane, Addetto alla Logistica Spedizioni, Addetto alla Logistica Ricevimento Merci. Le selezioni, aperte anche ai diplomati, sono in continuo aggiornamento e prevedono periodicamente anche gli inserimenti di Responsabili di punto vendita e Assistenti di filiale.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo MD

MD S.p.A. – già Lillo Group S.p.A. – è uno dei più importanti player della grande distribuzione italiana.

Nel 2020, l’insegna MD ha realizzato oltre 2,816 miliardi di euro di fatturato. La storia della Società si identifica con quella del suo fondatore, Patrizio Podini, nato a Bolzano, attivo nel mercato della GDO fin dagli anni ’60. Nel 1994 decide di investire nelle regioni del Sud Italia fondando MD Discount che fa crescere fino a farla diventare un’azienda nazionale con l’acquisto nel 2013 della catena LD Market diffusa al Nord e di proprietà del Gruppo Lombardini. Nasce così una realtà che oggi vanta oltre 800 punti vendita e più di 8.000 dipendenti.