Lavoro in Sicilia, Ovs assume personale negli store: i requisiti e come candidarsi

Proposte di lavoro di Ovs sul territorio siciliano. Ecco le figure richieste, le sedi e come inviare la domanda

Proposta di lavoro da parte di Ovs: il brand di abbigliamento è alla ricerca di una figura, Junior Store Manager, da inserire nel settore vendite nella sede di Palermo. Le opportunità sono presenti in alcune regioni tra le quali anche la Sicilia.

Le figura richiesta

Ecco i compiti dello Junior Store Manager: gestire il conto economico del negozio e sviluppare strategie commerciali utili al raggiungimento dei KPI; garantire un’impeccabile Customer Experience e promuovere la fidelizzazione del cliente; curare l’immagine del negozio per garantire la costante applicazione e il rispetto degli standard di Visual Merchandising; gestire il flusso delle merci in entrata e in uscita, assicurando una costante organizzazione del magazzino e un corretto ri-assortimento della merce nello Store; rafforzare le tue capacità manageriali, mettendoti alla prova ogni giorno nella gestione di un team.

La tipologia di contratto e i requisiti

Previsto un iniziale contratto a tempo determinato di 12 mesi e l’inserimento all’interno della OVS Store Management School che, con attività di training on the job e corsi e-learning, offrirà un percorso di crescita personale e professionale. il candidato dovrà dimostrare flessibilità, problem solving, orientamento al risultato. Per essere efficaci nel ruolo, saranno necessarie anche capacità di relazione, capacità organizzative e di leadership, e la disponibilità a spostarsi su tutto il territorio nazionale per conoscere meglio la realtà Ovs e i clienti.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Ovs

OVS S.p.A. è il leader in Italia nel mercato dell’abbigliamento donna, uomo e bambino con una quota di mercato del 9,3%. E’ presente con oltre 2.050 negozi in Italia e all’estero attraverso i marchi OVS, UPIM e Stefanel.