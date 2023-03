Lavoro, Snai cerca personale: i profili richiesti e come candidarsi

Le opportunità professionali di uno dei principali operatori di gioco in Italia

Snai, uno dei principali operatori di gioco in Italia, sta cercando alcune figure professionali da inserire nelle sedi italiane.

Le figure richieste

Ecco le proposte di lavoro ricercate da Snai: Trader, Addetto di sala, Area Manager. Il primo profilo è responsabile della raccolta e dell’analisi delle informazioni che alimentano il processo di creazione della quota. Tramite lo studio e l’analisi degli eventi sportivi, delle statistiche di riferimento e dei trend del mercato elabora le quote, monitorando gli eventi di sua competenza e raffrontando le quote Snaitechcon quelle elaborate dai competitor al fine di controllare eventuali scostamenti nomali. Si cercano candidati con conoscenza del settore delle scommesse sportive e delle sue dinamiche, unita ad un’ottima conoscenza degli sport più popolari. Completano il profilo un forte orientamento al teamwork e rappresenta un requisito preferenziale la conoscenza del settore ippico.

L’Addetto di sala ha la responsabilità dell’emissione dei ticket delle scommesse tramite l’uso di videoterminali, nonché della richiesta dei documenti necessari, secondo le procedure aziendali e di legge. Gestisce la cassa in termine di pagamenti ed incassi in relazione ai vari servizi/prodotti offerti. Deve garantire la promozione del gioco responsabile e informato. Passione per lo sport, forte orientamento al cliente, affidabilità precisione e disponibilità a lavorare nei giorni festivi completano il profilo.

Per l’Area Manager il profilo ricercato ha la responsabilità dei risultati di business dell’area geografica a lui affidata attraverso lo sviluppo ed il supporto del portafoglio clienti dell’area di competenza; inoltre si occupa – seguendo le indicazioni della Direzione Vendite – dello scouting e dell’apertura di nuovi Punti di Vendita, della gestione di tutti i prodotti all’interno degli stessi attuando le strategie aziendali con l’obiettivo di massimizzare la performance. Implementa le politiche di retail marketing supportando il Punto di Vendita nella loro completa gestione, incluso il layout dello stesso. Monitora l’andamento della sua area geografica analizzando i KPI di business del suo portafoglio clienti, nonché la concorrenza attraverso dati di mercato o attraverso evidenze sul territorio. Supporta i Punti di Vendita e le varie Direzioni aziendali nella gestione degli adempimenti normativi in caso di volture/subentri nell’area geografica a lui affidata. È indispensabile una precedente esperienza in ruolo analogo. Laurea in discipline socio economiche, una comunicazione efficace, l’orientamento al cliente completano il profilo.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Snai

Snai è uno dei più importanti concessionari per la gestione dei giochi autorizzati in Italia: grazie a una tecnologia multichannel offre scommesse, virtual sports, videolottery, new slot, giochi online e mobile (poker, skill games, casinò games, bingo), esports e concorsi a pronostico, sia tramite la propria rete di punti vendita, sia online. La rete retail, sviluppata con il brand commerciale SNAI, è attiva su tutto il territorio nazionale con 1.560 punti vendita per la raccolta delle scommesse in cui viene offerto tutto il portafoglio dei prodotti e servizi Snaitech, uno dei principali operatori nel settore delle macchine da intrattenimento con la gestione di 37.683 New Slot e 10.590 Videolottery. Dal 2021 Snaitech assume il controllo di HAPPYBET, operatore betting con circa 130 punti vendita tra Austria e Germania.