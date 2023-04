Università Palermo, concorso per 5 posti di tecnologo: ecco i requisiti e come candidarsi

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro l’11 maggio

L’Università di Palermo ha indetto un concorso per per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di tecnologo, categoria D, a tempo determinato presso il Dipartimento culture e società. I posti sono così suddivisi: 4 nell’area amministrativa gestionale e 1 in quella tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. L’assunzione ha una durata di diciotto mesi e avverrà a valere su risorse del Progetto nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

I requisiti

Per partecipare al concorso, i candidati devono soddisfare i requisiti di studio e di qualificazione professionale richiesti per ciascun posto e possedere la cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione europea. Inoltre, i candidati devono avere i diritti politici, idoneità fisica per l’impiego, età non inferiore ai 18 anni e essere in regola con gli obblighi di leva per i nati fino al 1985. Per i titoli di studio conseguiti all’estero, è necessario il riconoscimento di equipollenza o la dichiarazione di avvio della richiesta di equivalenza al titolo richiesto. I candidati con condanne penali devono fornire le informazioni sulla sentenza, la natura del reato, eventuali concessioni di grazia, amnistia o indulto. Non possono partecipare coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo, destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono accedere neanche coloro dichiarati decaduti da impiego statale o licenziati per aver conseguito l’impiego mediante documenti falsi o mezzi fraudolenti.

Le prove

Il Concorso prevede lo svolgimento delle seguenti prove: due prove scritte a contenuto teorico-pratico e una prova orale. La prima e la seconda prova scritta avranno come oggetto gli argomenti e le attività indicate nel profilo richiesto, per la posizione selezionata. La prova orale verterà sulle medesime materie e argomenti delle prove scritte. Durante il colloquio, inoltre, sarà accertata la conoscenza della lingua inglese nonché la capacità di utilizzo di strumenti e applicazioni informatiche, se non già effettuata durante le prove scritte a contenuto teorico-pratico.

Come candidarsi

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere presentata, a pena di esclusione, per via telematica, entro l’11 maggio 2023, utilizzando l’applicazione informatica dedicata reperibile alla pagina: https://pica.cineca.it/unipa/. Il candidato potrà accedere alla piattaforma del concorso utilizzando il sistema Spid, selezionando l’Università di Palermo tra gli enti oppure il candidato potrà registrarsi e accedere utilizzando credenziali rilasciate direttamente dalla piattaforma o autenticarsi con il proprio account, qualora in possesso. Ecco il bando.