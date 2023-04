Lavoro, Urso: “Puntiamo a incentivare giovani e a disincentivare Rdc”

"Salari però sono troppo bassi, per questo lavoriamo su taglio cuneo da 5 punti entro legislatura", ha detto il ministro

“Il problema italiano è una minore incidenza della occupazione femminile e giovanile rispetto agli altri paesi europei: per questo il governo si è messo in campo con una politica a sostegno delle famiglie per incentivare il lavoro di donne e giovani”. Lo sottolinea il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del forum di Confcommercio, spiegando che “per questo la nostra intenzione è quella di riformare il sistema scolastico e formativo e incentivare i giovani al lavoro, disincentivando al tempo stesso il reddito di cittadinanza”.

“Certo – ammette – c’è anche un problema di salario che è troppo basso ad esempio rispetto a quello tedesco, per questo abbiamo tagliato il cuneo fiscale sin dall’inizio a beneficio dei lavoratori con i redditi più bassi”. Urso ricorda l’intervento “già portato a tre punti per i salari sotto i 25 mila euro” e conferma l’intenzione di “incrementare” i tagli sul cuneo fiscale “fino a giungere a 5 punti per tutti entro questa legislatura “.