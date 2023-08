Lavoro, al via tre corsi per allenatori basket di base: iscrizioni entro il 21agosto

I tesserati che hanno partecipato al corso e ottenuto la qualifica potranno essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore

Da mercoledì 16 agosto è attiva la procedura di iscrizione, nella piattaforma MyFip, ai corsi per Allenatore di Base di basket di Ragusa, Catania e Messina. I corsi proseguono l’attività della scorsa stagione, in cui sono stati attivati i corsi per allievi allenatori a Ragusa e Agrigento-Caltanissetta, e di due stagioni fa, con il corso iniziato a Catania.

Il calendario

Questo il calendario: venerdì 1º settembre 15-20, sabato 2 settembre 9-13 e 15-20, domenica 3

settembre 9-13 e 15-20, venerdì 15 settembre 15-20, sabato 16 settembre 9-13 e 15-20,

domenica 17 settembre 9-13 e 15-20, venerdì 22 settembre 15-20, sabato 23 settembre 9-13 e

15-20, domenica 24 settembre 9-13 e 15-20.

La quota di iscrizione

La quota di iscrizione è di 350 euro. L’iscrizione ed il relativo pagamento vanno effettuati

esclusivamente attraverso la piattaforma, entro e non oltre il 21 agosto 2023. Qualora non si

dovesse raggiungere il numero minimo il corso non verrà autorizzato e di conseguenza

l’importo pagato verrà restituito. I tesserati che hanno partecipato all’apposito corso ed ottenuto la qualifica di Allenatore di Base potranno allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato federale Senior di competenza degli organi territoriali, e per i campionati giovanili regionali.

Il presidente Fip Sicilia: “Fondamentale puntare su competenze allenatori”

«Si completa così un percorso che mira a formare i nostri tecnici – afferma la presidente FIP

Sicilia, Cristina Correnti –. È fondamentale puntare sulle competenze degli allenatori perché in

palestra trasporteranno il loro bagaglio di conoscenze da applicare per far crescere le

generazioni future. È un servizio anche per le società, che possono partecipare a più

campionati giovanili e senior se hanno allenatori qualificati nel loro staff».