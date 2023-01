Le previsioni dall’Ariete ai Pesci: ecco l’oroscopo di oggi 25 gennaio

Oroscopo di oggi, mercoledì 25 gennaio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni dello zodiaco.

Oroscopo di oggi, mercoledì 25 gennaio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 25 gennaio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Portate avanti gli impegni con fermezza e volontà, concentrandovi per cercare le soluzioni migliori. Prendete parte ad un’iniziativa culturale: il contatto con nuovi ambienti vi darà la possibilità di ampliare cultura e cerchia delle conoscenze. Il vostro fascino miete conquiste eppure voi, cautamente, prendete tempo.

Toro

Migliora l’atmosfera, rispetto ai giorni scorsi, con la Luna al vostro fianco. Brillanti e ottimisti, affrontate con un sorriso anche le questioni più spinose. Siete amanti appassionati, è risaputo, e i vostri interessi sono in piena armonia con quelli della persona amata.

Gemelli

Oltre a non farvi travolgere dai pensieri negativi ed affaticarvi fisicamente, dovrete tenere il più possibile la bocca chiusa, perché il rischio di gaffe sembra altissimo. Anche se non tutto va nella direzione desiderata, sforzatevi di sorvolare sulle situazioni che non vi garbano.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La settimana, con la Luna in Ariete, termina tra piccoli fastidi, inquietudini, ritardi, smarrimenti di oggetti, disguidi nei trasporti e nelle comunicazioni. Mettete in conto piccoli contrattempi in auto, discussioni con il partner, gaffe con gli amici.

Leone

Otterrete ciò che desiderate nel lavoro e sul fronte economico, impegnandovi a fondo e destreggiandovi abilmente nei rapporti interpersonali. Se siete alla ricerca di una nuova sistemazione, valutate attentamente la proposta di un conoscente.

Vergine

La Luna in Pesci, continua a seminare imprevisti. Affrontate impegni e problemi uno alla volta, senza fretta, concedendovi del tempo per riflettere. La vita sentimentale potrà essere appagante se non vi farete assalire dal malumore e accetterete un cambio di programma.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

I pianeti vi offrono buone occasioni per mettere in luce le vostre indiscusse qualità. In ambito professionale, dovrete aggiornarvi sulle novità e sulle nuove procedure del vostro settore. Se siete soli e alla ricerca dell’anima gemella, frequentate le persone che vi sono affini.

Scorpione

L’equilibrio interiore fornisce un solido appoggio alla creatività e ai progetti di largo spessore. Fatti due conti, traducete in realtà i sogni! Calma e serenità su tutti i fronti, oggi che la Luna transita in Ariete; piccole ma gratificanti soddisfazioni.

Sagittario

Qualche fastidioso contrattempo ci proverà a rompere le famigerate uova nel paniere, ma dovreste essere in grado di superarlo brillantemente. Bandite la vostra rigida tabella di marcia e prendete le cose come vengono, imprevisti inclusi!

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 25 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Le geometrie planetarie della giornata sono positive per la sfera professionale che sta registrando un momento di massima espansione. Tutto oggi vi riesce benissimo e a tempo di record, tanto da farvi guadagnare gli elogi di tutti! Notizie rassicuranti per la salute.

Acquario

Con la Luna nel II Campo, potete tranquillamente dormire fra due morbidi guanciali. Nel lavoro metterete a punto una strategia per ottenere il massimo con il minor dispendio di energie. Tutto bene in amore. L’intesa di coppia sembra realizzare tutti i vostri desideri.

Pesci

Espansiva e gioiosa, la Luna nel segno si fa garante di un’intesa perfetta per le coppie nuove, ma anche per quelle già collaudate. Dalla vostra avete ottimismo e simpatia, muovetevi con sicurezza e coglierete i successi che meritate. Incontri fortunati.

Questo è l’oroscopo di oggi, 25 gennaio. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay