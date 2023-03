“U Liotru” di Catania potrebbe diventare un Lego grazie all’idea di uno studente, ecco come

L’idea è stata lanciata da Giovanni Mirulla, che nell’apposita sezione della Lego, la iconica Casa dei celebri mattoncini, ha proposto di realizzare anche “U Liotru”, il più iconico monumento etneo

Cosa è questa storia del “Liotru” di Catania, che potrebbe presto diventare, presto uno dei progetti di collezione dei mattoncini Lego. Si avete capito bene, esiste la concreta possibilità di ricreare, seguendo le istruzioni, a casa nientemeno che la fontana dell’Elefante, in piazza Duomo, a Catania.

U Liotru di Catania potrebbe diventare un Lego, l’idea lanciata di uno studente

Se questo sogno potrà diventare realtà, sarà tutto merito del 24enne etneo Giovanni Mirulla, laureando in Ingegneria Informatica, che ha realizzato un rendering del più famoso monumento della città di Catania in mattoncini che è stato da qualche giorno inserito nelle ‘Lego IDEAS’, gestito da Lego Group.

Il rendering comprende l’elefante in pietra lavica, una base decorata, una grande vasca circolare e l’obelisco egizio: per una fedele riproduzione bisognerebbe che l’azienda danese riproducesse mattoncini del colore della pietra lavica ed altri mattoncini bianchi e rosa come il marmo presente sul monumento. Come se non bastasse, per portarsi avanti con il lavoro, Giovanni ha anche realizzato la scatola dentro la quale dovrebbero essere contenuti i pezzi.

Come votare il progetto del “Liotru”

Il sito Lego Ideas è un sito nel quale gli utenti possono inviare nuove idee su tutto ciò che può essere possibile trasformare in costruzione. Il primo step è stato superato, adesso sarà necessario superarne altri per vedere realizzato il sogno di vedere sugli scaffali dei negozi la propria costruzione del “Liotru”.

Il secondo step da superare sarà quello di ottenere 10.000 support. Al momento, quando sono passate solamente 24 ore, i support sono già 1.299 (e mancano ancora 605 giorni per poterlo votare). Per chi volesse dare un supporto effettivo basta cliccare su questo link per accedere alla pagina di “Lego Ideas” e votare il progetto di Giovanni.