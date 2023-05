“L’energia al centro”, l’assemblea di Confindustria Siracusa sulla transizione energetica

I punti salienti della relazione del Presidente di Confindustria Siracusa Diego Bivona che ha aperto i lavori dell’assemblea pubblica alla Irem

“Sull’energia si fonda il cuore pulsante della nostra economia e quindi non possiamo permetterci di sbagliare nell’affrontare le sfide della transizione ecologica e della decarbonizzazione, percorso ineludibile e non rinviabile. Percorrere lo stesso cammino della coesione territoriale che ha portato al riconoscimento di sito di interesse strategico nazionale da parte del Governo Meloni. I nostri players internazionali sono in grado di riprendere il percorso della conversione dei propri processi, ma gli obiettivi della transizione ecologica andranno affrontati con il concetto della “neutralità tecnologica”, senza ideologie preconcette, consentendo di esplorare tutte le possibilità di conversione industriale – idrogeno, cattura e riutilizzo co2, biocarburanti, economia circolare”.

“Occorre che la politica nazionale intervenga a livello europeo, per essere incentivante nei confronti di chi deve maggiormente investire e la politica regionale, velocizzi e semplifichi i percorsi autorizzativi. Se la politica non aiuta il processo il rischio e’ la “desertificazione”, con impatti devastanti nel tessuto sociale regionale. E’ necessario un “tavolo permanente IMPRESE/GOVERNO/REGIONE” che governi i processi di transizione energetica visto che qui abbiamo imprese di interesse strategico nazionale”.

Questi i punti salienti della relazione del Presidente di Confindustria Siracusa Diego Bivona che stamane ha aperto i lavori dell’assemblea pubblica alla Irem.

“La guer­ra in Ucrai­na ha mes­so in luce la fra­gi­li­tà del no­stro si­ste­ma pro­dut­ti­vo, so­prat­tut­to sul fron­te del­l’ap­prov­vi­gio­na­men­to del­le ma­te­rie pri­me. Mi ri­fe­ri­sco, in par­ti­co­la­re, al­l’au­men­to dei prez­zi ener­ge­ti­ci”, ha det­to il Presidente di Confindustria Car­lo Bo­no­mi, in un vi­deo­mes­sag­gio in­via­to. “Que­sta guer­ra, i con­fi­ni geo­po­li­ti­ci e le ten­sio­ni cre­scen­ti han­no di­mo­stra­to che l’Eu­ro­pa ri­schia di es­se­re un gi­gan­te dai pie­di di ar­gil­la se non af­fron­ta il tema del­l’in­di­pen­den­za ener­ge­ti­ca e del­la dif­fe­ren­zia­zio­ne del­l’ap­prov­vi­gio­na­men­to. “Si­ra­cu­sa e il suo ter­ri­to­rio – ha ag­giun­to Bo­no­mi – pos­so­no gio­ca­re un ruo­lo im­por­tan­te per far del­l’I­ta­lia un hub ener­ge­ti­co e stra­te­gi­co per l’Eu­ro­pa e l’oc­ci­den­te. C’è bi­so­gno di met­te­re in cam­po in­ve­sti­men­ti in­fra­strut­tu­ra­li seri. Ab­bia­mo fon­di a di­spo­si­zio­ne che van­no spe­si bene e non in pro­get­ti ir­rea­liz­za­bi­li e sen­za va­lo­re ag­giun­to”.

Il Vice Presidente di Confindustria Alberto Marenghi – che ha sostenuto la necessita’ che si salvaguardi il grande patrimonio industriale, occupazionale e sociale del polo industriale siracusano. “Il distretto di Siracusa – ha detto – è un nodo cruciale per il Paese perché al centro della catena di fornitura energetica nazionale, per il know–how tecnologico e l’enorme valore del capitale umano, ma anche per il posizionamento strategico al centro del Mediterraneo. Da sempre sosteniamo che su questa partita serve una visione comune ed un’assunzione di responsabilità congiunta di governo nazionale, di governo regionale, forze produttive e parti sociali in cui ciascuno svolga la sua parte. Siracusa può fare dell’Italia un hub energetico, strategico per l’Europa e tutto l’Occidente e svolgere un ruolo chiave nella transizione energetica del Paese”.

Il Ministro Adolfo Urso ha confermato l’impegno dello Stato sul tema strategico dell’economia siracusana, fortemente legata al polo industriale. “Vogliamo fare della Sicilia la Silicon Valley europea, capace di competere a livello globale nella sfida della doppia transizione, ecologica e digitale, a partire dal grande tema degli approvvigionamenti energetici. Insieme si può. “Al prossimo consiglio dei ministri presenterò una legge quadro sul Made in Italy nella quale affronteremo i nodi del nostro sistema produttivo anche attraverso la creazione di un fondo sovrano che investe sulle filiere del made in Italy con normative che ci consentono di affrontare la sostenibilità delle imprese”.