Lercara Friddi, Comune vince causa per costruire nuova mensa scolastica

Il Comune di Lercara Friddi ha presentato un progetto con istanza di finanziamento per costruire una nuova mensa scolastica

A seguito della pubblicazione dell’Avviso pubblico n. 48038 del 2 dicembre 2021, a valere sul fondo NEXT GENERATION EU – Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” del Ministero dell’Istruzione e del merito il Comune di Lercara Friddi ha presentato un progetto con istanza di finanziamento per costruire una nuova mensa scolastica.

Prorogati i termini

L’istanza suddetta, presentata dal Comune di Lercara Friddi entro i termini (poi prorogati più volte) del 28 febbraio 2022, veniva accolta con riserva a maggio di quest’anno per essere poi escluso con apposito decreto nell’agosto u.s avendo ritenuto il Ministero che il Comune di Lercara Friddi non fosse proprietario dell’area.

Il ricorso al Tar

Il ricorso al TAR del Lazio è stato accolto ed il giudice ha dato ragione al Comune di Lercara Friddi che grazie al lavoro dei legali è riuscito a provare la titolarità dell’area in questione. Lo scorso 28 novembre il Ministero ha dovuto annullare in autotutela la nota di esclusione del progetto del Comune di Lercara Friddi.

La soddisfazione del sindaco Marino

“Questa vittoria ci consente di poter costruire una nuova mensa per i nostri ragazzi e di concretizzare un progetto da 557.000 euro redatto dal nostro ufficio tecnico, che come sempre ha dimostrato serietà e professionalità – dice il sindaco Luciano Marino – . Voglio ribadire il mio orgoglio per il lavoro fatto dall’amministrazione insieme ai nostri uffici perché grazie a questo lavoro costante e attento otteniamo un altro finanziamento importante e in questo caso siamo l’unico comune in provincia di Palermo tra i beneficiari”.