Leroy Merlin assume in Sicilia, diverse offerte di lavoro attive ad aprile 2024

Posizioni aperte a Palermo, Catania e Trapani: ecco i requisiti e come inoltrare il CV.

Diverse offerte di lavoro attive nei punti vendita di Leroy Merlin della Sicilia nel mese di aprile 2024: ecco gli annunci attivi, i requisiti e come fare domanda.

Lavoro con Leroy Merlin in Sicilia, offerte di aprile 2024

L’azienda è alla ricerca delle seguenti figure:

Venditore stagionale (sede di Catania Fontanarossa), part-time;

(Catania); Artigiani Professionisti – Arky (Trapani, Palermo Mondello, Palermo Forum, Catania): in particolare, l’azienda ricerca imprese edili per progetti di ristrutturazione, falegnami per il montaggio di porte da interno, porte blindate e serramenti, idraulici per l’installazione di caldaie, scaldabagni, stufe, climatizzatori, box doccia e sanitari, montatori di mobili da bagno e tende da sole;

(Catania, Palermo Forum, Palermo Mondello); Architetti (Trapani, Palermo Forum, Palermo Mondello);

(Trapani, Palermo Forum, Palermo Mondello); Progettisti Giardini e Spazi Esterni (Catania, Catania Fontanarossa).

Leroy Merlin specifica che per artigiani, architetti e progettisti non si prevede un vero e proprio contratto di lavoro subordinato, ma una collaborazione non esclusiva (quindi con possesso di partita IVA).

Requisiti

Ecco i requisiti elencati da Leroy Merlin per ciascuna offerta di lavoro.

Venditore stagionale/Venditore esperto

Diploma e/o Laurea;

Esperienza pregressa a contatto con il cliente;

Mindset digitale;

Dinamicità e proattività;

Ottime capacità comunicative e relazionali.

Artigiani Professionisti – Arky

Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio (aggiornato ogni 6 mesi);

DURC: copia documento che attesta la regolarità INPS, INAIL e cassa edile (aggiornato in base alla durata).

Artigiani Professionisti in collaborazione con Leroy Merlin

Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio (aggiornato ogni 6 mesi);

DURC: copia documento che attesta la regolarità INPS, INAIL e cassa edile (aggiornato in base alla durata);

Assicurazione: RCT – Responsabilità Civile verso terzi o RCO – Responsabilità Civile Prestatori Opera (in corso di validità).

Architetti

Iscrizione all’Albo degli Architetti;

2 anni di esperienza;

Possesso di Partita IVA;

Automunito;

Disponibilità full time.

Progettisti Giardini e spazi esterni per Leroy Merlin

Essere titolari di Partita Iva;

Iscrizione all’Albo/Ordine Professionale Ingegneri, Architetti o Geometri;

Essere iscritto a una gestione previdenziale.

Come fare domanda

Per candidarsi a una delle offerte di lavoro di Leroy Merlin attive in Sicilia o nel resto d’Italia e rimanere sempre aggiornato sulle opportunità offerte dall’azienda, basta visitare la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale (https://lavoro.leroymerlin.it/jobs). Sotto l’annuncio di proprio interesse, basta cliccare su “Invia candidatura” per inoltrare il proprio CV.

L’azienda Leroy Merlin

Leroy Merlin è un’azienda francese specializzata nella vendita di prodotti di: bricolage, fai-da-te, edilizia, giardinaggio, decorazione e arredo bagno. Nel 1996 è arrivata in Italia e ha circa 50 punti vendita da Nord a Sud.