Palagonia, è morta Rosalia, la nonna di Levante: “A febbraio vado a Sanremo! M’ha taliari”

A dare l'annuncio della scomparsa, è la stessa cantautrice siciliana che spesso si recava in Sicilia, a trovare l'amata nonna Rosalia e con cui si divertiva a pubblicare storie su Instagram

Levante ha dovuto dire addio alla sua amata nonna Rosalia. È stata proprio la cantautrice a dare l’annuncio sui social condividendo un post con alcune foto insieme alla signora.

Un momento per lei particolarmente per la cantante che però ha avuto l’occasione di far conoscere la sua bambina, Alma Futura, alla sua bisnonna.

Nel post le foto delle loro mani, di Rosalia con Alma, di Levante sotto casa della nonna mentre stende i panni. Momenti di vita quotidiana che non possono non far commuovere.

Il lungo post su Instagram di Levante dedicata alla nonna Rosalia

“Lascia dentro di me un grandissimo vuoto ma nulla confrontato all’amore, alla forza, all’orgoglio con il quale ha sorretto la mia famiglia – ha scritto ancora la cantautrice -. Grazie amore mio, ti bacio sul collo dandoti un po’ di fastidio, come facevo sempre”. Poi il ricordo di quando Levante disse a Rosalia che sarebbe andata al Festival della canzone italiana: “Nonna, a febbraio vado a Sanremo! M’ha taliari!!!” e lei rispose “Se, se!”.