Libero e Virgilio mail in down, ecco perché i servizi non funzionano

Libero mail e Virgilio Mail in down a partire dalla mattinata di oggi, 14 giugno: il servizio non funziona correttamente, con conseguenti problemi per gli utenti.

Ecco cosa sta succedendo.

Libero e Virgilio mail non funzionano, nuovo down

A dare notizia del nuovo down dei due servizi è il portale Downdetector, che si occupa proprio di segnalare eventuali disservizi per i principali servizi e gestori di telefonia mobile. Le segnalazioni risultano in aumento già dalla sera del 13 giugno, con un aumento significativo questa mattina.

Cosa sta succedendo? Lo spiega direttamente la società, che sul sito di riferimento spiega: “Stiamo effettuando un intervento di manutenzione evolutiva di Libero Mail. Ci scusiamo per il momentaneo disagio e ti invitiamo a riprovare più tardi”.

Sui social, le segnalazioni degli utenti si moltiplicano e si teme un ritorno al lungo disservizio registrato con le mail Libero tra domenica 22 e lunedì 23 gennaio. La società, al tempo, ha previsto perfino dei ristori per i disservizi prolungati.