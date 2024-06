Libia, respinti oltre 7.000 migranti in sei mesi

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Ad oggi 7.100 migranti sono stati rimpatriati forzatamente in Libia. I dati sono dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), secondo cui nei primi sei mesi dell’anno si registrano anche 282 morti e 449 persone scomparse nel Mediterraneo. Le cifre evidenziano i rischi mortali associati a questa rotta migratoria e l’urgente necessità di soluzioni internazionali. Il rapporto dell’OIM sottolinea una crescente crisi umanitaria mentre un numero crescente di migranti tenta il pericoloso viaggio attraverso il Mediterraneo alla ricerca di migliori opportunità di vita in Europa. La posizione strategica della Libia l’ha resa un importante punto di partenza, ma l’instabilità politica del Paese e il conflitto in corso hanno portato a gravi violazioni dei diritti umani. I detenuti nei centri libici affrontano spesso il sovraffollamento, la mancanza di cure mediche e gli abusi.

Le organizzazioni per i diritti umani hanno ripetutamente chiesto la fine di queste pratiche e di stabilire percorsi migratori più sicuri. L’OIM e altri organismi internazionali chiedono un maggiore sostegno per migliorare le condizioni in Libia e la creazione di rotte legali e sicure per migranti e rifugiati.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –