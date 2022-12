Idee regalo Natale 2022, una lista di libri adatti a tutti i gusti

Con un buon libro non si sbaglia mai... neanche a Natale. Ecco alcune idee regalo adatte a tutti i gusti.

Le Feste sono oramai alle porte e affrettarsi a comprare gli ultimi regali di Natale è lo sport più praticato in questi giorni. Il regalo mette sempre di fronte alla difficoltà di scegliere dovendo valutare diverse varianti. Non sempre leggere la felicità nei volti altrui, una volta scartato il pacchetto, conferma le aspettative riposte. C’è un oggetto, però, che a Natale 2022 potrebbe conquistare grandi e piccini ed è il libro.

Nonostante gli ultimi dati ISTAT sul rapporto che gli italiani hanno con la lettura, regalare un libro in occasione del Natale è sempre la scelta più rivoluzionaria, anche nel 2022. A maggior ragione in un periodo in cui si legge poco, donare un libro è sovvertire la tendenza e reagire contro l’allergia alla cultura.

Libri da regalare a Natale 2022: idee

Non esistono libri noiosi, ma solo libri che fanno o non fanno per quel lettore che ha gusti, aspirazioni, passioni diverse da un altro. Conta sempre considerare chi si ha di fronte e, solo dopo, acquistare il miglior libro per un perfetto presente.

Per tale ragione, di seguito, ci sono indicati dieci libri da regalare a Natale che tengono conto di necessità, generi e voglia di ritrovare in un libro leggerezza, riflessione o sdrammatizzazione.

Libri da regalare a Natale 2022, la top 3

Le ragazze della libreria Bloomsbury di Natalie Jenner

Ambientato nel 1949 a Londra. In Lamb’s Conduit Street, nel centro della città, la libreria Bloomsbury sembra ancorata saldamente al passato: gestita con piglio severo e conservatore dal direttore Herbert Dutton, è organizzata secondo cinquantuno regole inviolabili e una gestione tutta al maschile che non dà alcuno spazio alle tre straordinarie commesse che ci lavorano. Vivien è rimasta sola dopo che il fidanzato è stato ucciso in guerra, e la sua vita è resa ancora più complicata dall’insopportabile spocchia di Alec McDonough, responsabile del reparto narrativa. Grazie al lavoro in libreria, Grace mantiene la famiglia, barcamenandosi tra l’esaurimento del marito, il senso del dovere e i suoi sogni irrealizzati. Evie è l’ultima arrivata: tra le prime donne a laurearsi a Cambridge, si è vista negare un ruolo accademico in favore di un collega – maschio – meno promettente di lei. Tre donne brillanti e intraprendenti che hanno la strada continuamente sbarrata da uomini meno capaci e più arroganti di loro. Finché un improvviso malore del direttore e il ritrovamento di un prezioso libro non forniscono l’occasione per un radicale e fantasioso cambio della guardia. Attraverso il microcosmo della libreria Bloomsbury, Natalie Jenner parla del magico potere delle donne e di come, oggi non meno di allora, faticano a farsi largo in ambienti ritagliati a misura d’uomo. E racconta gli atti rivoluzionari di cui è capace il sodalizio femminile, senza dimenticare mai il potere dei libri e della letteratura che, come un filo prezioso, tesse una rete indistruttibile di conforto e sicurezza. (Mondadori, pp. 348, €. 20,00) Piccole cose da nulla di Claire Keegan

Sono giorni che Bill Furlong gira per fattorie e villaggi con il camion carico di legna, torba e carbone. Nessuno vuole restare al freddo la settimana di Natale. Sotto la neve che continua a scendere, tutto va come sempre in quel pezzo d’Irlanda. Poi, nel cortile silenzioso di un convento, Bill fa un incontro che smuove la sua anima e i suoi ricordi. Lasciar correre, girarsi dall’altra parte, sarebbe la scelta più semplice, di certo la più comoda. Ma forse, per Bill Furlong, è arrivato il momento di ascoltare il proprio cuore. Un grande successo internazionale, una storia senza tempo capace di illuminare quei gesti che danno dignità a una vita intera. (Einaudi. Stile libero, pp. 104, €. 13,00) No Sleep Till Shengal di Zerocalcare

Per gli amanti di graphic novel, Zerocalcare è in libreria con una nuova storia. Nella primavera del 2021 Zerocalcare si reca in Iraq, per far visita alla comunità ezida di Shengal, minacciata dalle tensioni internazionali e protetta dalle milizie curde, e documentarne le condizioni di vita e la lotta. Il viaggio si rivela difficile perché più volte la delegazione italiana viene respinta ai vari check point controllati dalle diverse forze politiche e militari che si spartiscono il controllo del suolo iracheno. Questo libro a fumetti è la fotografia di un momento geopolitico preciso, in cui un manipolo di persone si oppone allo strapotere di chi chiama “terrorismo” ogni tentativo di resistenza, mentre gli assetti di potere cambiano lentamente, e il sogno del confederalismo democratico in un pezzetto troppo spesso dimenticato di Mesopotamia rischia di svanire per sempre, nell’indifferenza assordante dell’occidente. (Bao Publishing, pp. 208, €. 23,00)

Altre idee TOP

La felicità delle piccole cose di Caroline Vermalle

Parigi. La neve cade dolcemente sulla città, ammantando di bianco la Tour Eiffel, Notre-Dame e il Panthéon, come in una cartolina. Un uomo passeggia lungo la Senna diretto verso casa, un elegante palazzo sull’Île Saint-Louis. È Frédéric Solis, avvocato di successo con la passione per i quadri impressionisti. Gli manca una famiglia, ma dopo essere stato abbandonato dal padre molti anni prima, ha preferito circondarsi di oggetti lussuosi e belle donne piuttosto che mettere ancora in gioco il suo cuore ferito. Fino a quando, un giorno, scopre di aver ricevuto una strana eredità, che consiste in una manciata di misteriosi biglietti e in un disegno che ha tutta l’aria di essere una mappa. Cosa nasconderanno quegli indizi? Convinto di essere sulle tracce di un quadro dimenticato di Monet, Frédéric decide di tentare di decifrare la mappa. (Feltrinelli, pp. 218, €. 10,00)

Dieci cose che ho imparato di Piero Angela

“Questo libro raccoglie alcune cose che ho imparato in tanti anni di professione, di incontri, di esperienze, di libri letti e scritti, di speranze e delusioni…”. Così Piero Angela riassume e spiega la sua ultima fatica, un testo scritto di getto e nato dall’urgenza del momento, e dalle enormi sfide che ci attendono. Un lascito morale, dopo una lunghissima carriera al servizio dell’informazione e della formazione di generazioni di italiani. “Com’è possibile – si chiede in queste pagine – che un Paese come l’Italia, che ha marcato profondamente per secoli il cammino della civiltà, oggi sia così in difficoltà, e abbia perso le sue luci?”. La risposta è in dieci semplici capitoli, dieci aree critiche su cui occorre agire. (Mondadori, pp.156, €. 19,00)

Parla bene pensa bene. Piccolo dizionario delle identità di Beatrice Cristalli

Le parole sono importanti, vanno scelte con cura. E questo è tanto più vero quando parliamo delle identità che ci abitano, un discorso che si impone con urgenza in una società che ambisce ad abbracciare la complessità e però manca di una base condivisa per capirla e per descriverla: le parole, appunto. Ma come si può comprendere la conversazione se non si possiedono le parole? Come si può intervenire in modo responsabile nel dibattito se non si hanno gli strumenti primi per decifrarlo? Ecco allora un piccolo dizionario che raccoglie e prova a spiegare le parole – da binarismo di genere a gender mainstreaming, da identità a transizione, solo per dirne alcune – che ci servono per parlare bene di sesso, orientamento sessuale, orientamento romantico, identità, espressione e ruoli di genere. (Bompiani, pp. 176, €. 16,00)

Una vita come tante di Hanya Yanagihara

In una New York fervida e sontuosa vivono quattro ragazzi, ex compagni di college, che da sempre sono stati vicini l’uno all’altro. Si sono trasferiti nella metropoli da una cittadina del New England e all’inizio sono sostenuti solo dalla loro amicizia e dall’ambizione. Willem, dall’animo gentile, vuole fare l’attore. JB, scaltro e a volte crudele, insegue un accesso al mondo dell’arte. Malcolm è un architetto frustrato in uno studio prestigioso. Jude, avvocato brillante e di enigmatica riservatezza, è il loro centro di gravità. Nei suoi riguardi l’affetto e la solidarietà prendono una piega differente, per lui i ragazzi hanno una cura particolare, una sensibilità speciale e tormentata, perché la sua vita sempre oscilla tra la luce del riscatto e il baratro dell’autodistruzione. Intorno a Jude, al suo passato, alla sua lotta per conquistarsi un futuro, si plasmano campi di forze e tensioni, lealtà e tradimenti, sogni e disperazione.

E la sua storia diventa una disamina, magnifica e perturbante, della crudeltà umana e del potere taumaturgico dell’amicizia. (Sellerio, pp. 1104, €. 24,00)

Cucina, oroscopo e bambini: idee regalo per tutti i gusti

Benvenuti in casa mia! Tante ricette facili e consigli semplici per risparmiare in cucina e in casa di Benedetta Rossi

Il suo sorriso rasserena, le sue ricette ci fanno fare sempre bella figura; le sue spiegazioni semplici trasmettono sicurezza, come se giungessero da un’amica. È Benedetta Rossi, la food blogger più conosciuta dagli italiani. I suoi follower sono in continua crescita perché sui suoi social tutti possono trovare la ricetta giusta per un’occasione particolare, per soddisfare lo sfizio del momento o un’esigenza familiare. In questo libro Benedetta ci regala spunti e consigli per conciliare una vita sempre più veloce, il rispetto dell’ambiente e l’attenzione al risparmio. E proprio queste sono le tre sezioni in cui è diviso il volume, che raccoglie pietanze che si cucinano in un lampo e ci fanno guadagnare tempo, ricette che non prevedono cotture e piatti che, per non farci spendere troppo, si preparano con i pochi ingredienti che abbiamo in casa, ma sono perfetti anche per le occasioni speciali.

Ma non solo: regala utili consigli su come risparmiare in ogni ambiente della casa, attraverso piccoli gesti o attenzioni che permettono di contenere i costi delle bollette di luce, acqua e gas. Inoltre, forte delle sue tradizioni, ci aiuta a riappropriarci dei piccoli saperi di una volta e mette l’accento sull’importanza dell’autoproduzione, suggerendo, per esempio, la coltivazione di un piccolo orto sul balcone o la preparazione del sapone fatto in casa. (Mondadori Electa, pp. 336, €. 19,90)

Libri da colorare per ogni esigenza

Ricordate quando da piccoli avevamo gli album da disegno con i personaggi dei cartoni animati da colorare? Oggi ci sono dei libri destinati a questo. Al loro posto non ci sono i cartoni animati, ma veri e propri mosaici, disegni geometrici e mandala che hanno la funzione di rilassare chi li usa attraverso l’attività del colorare. Negli anni sono stati creati tanti tipi di libri a tema. Ci sono i libri contro la rabbia, quelli per placare lo stress, quelli per ridere e, infine, quelli per creare bellezza. Sono un toccasana per lo stato d’animo a qualunque età e il loro costo è contenuto.

Oroscopo 2023 di Simon & the stars

Il cielo è una meravigliosa mappa. Ma non basta. È una mappa in continuo movimento, in cui ogni anno, ogni mese, i pianeti vanno a disegnare nuovi equilibri fra loro squarciando scenari imprevisti, ribaltando destini, creando ricorrenze. Quando li affrontiamo nella nostra vita, questi fenomeni – un nuovo amore o il rinnovarsi di una coppia “antica”, un cambiamento di lavoro, nuove occasioni di svago… – potrebbero apparirci casuali, ma trovano sempre una spiegazione nell’evoluzione della mappa celeste. Simon & The Stars, astrologo amatissimo sul web e non solo, ci fa da guida nel viaggio che ci attende per il 2023, una delle tante tappe che compiamo nel corso della nostra vita. (Rizzoli, pp. 384, €. 14,90)

Sandy Sciuto