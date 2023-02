Licata, picchia l’amico e sfregia il figlio piccolo: 36enne finisce in carcere

I poliziotti del commissariato di Licata, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Palermo, hanno arrestato Alin Dragos Rauta, 36 anni, originario della Romania ma da anni residente nell’Agrigentino.

La condanna

L’uomo è stato condannato a tre anni e otto mesi per i reati di rapina in concorso, minacce e lesioni personali. Il trentaseienne, insieme ad un complice, si è reso responsabile di una rapina ai danni di un amico che lo stava ospitando.

La ricostruzione

La vicenda risale all’estate 2018. Secondo quanto accertato avrebbe aggredito e malmenato un connazionale, che lo aveva ospitato in casa, all’uscita di un bar al fine di sottrargli la somma di 400 euro. Una volta messo a segno il pestaggio si recò nell’abitazione dove vi erano la moglie il figlio della vittima. A quest’ultimo, un neonato, provocò uno sfregio mentre alla donna proferì minacce per non farle sporgere denuncia.

In primo grado Rauta è stato condannato a 5 anni e 4 mesi, divenuti poi 3 anni e 8 mesi in secondo grado.