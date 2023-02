Licata, “Dammi 800 euro e te ne restituisco 900”: l’incredibile truffa ai danni di un 40enne

Un uomo di 40 anni a Licata è stato truffato online da un soggetto al momento ancora ignoto: ecco come è stato raggirato il venditore

Un 40enne residente a Licata è rimasto vittima di un’incredibile truffa nelle scorse settimane.

L’uomo aveva posto in vendita online un oggetto poco utilizzato al prezzo di poco meno di 100 euro.

A contattarlo è stato il potenziale “acquirente” che, dopo aver chiesto le informazioni necessarie per effettuare il bonifico, ha iniziato ad accampare scuse di ogni genere tra le quali quella che, per completare il bonifico, avrebbe avuto bisogno di una “caparra” versata proprio dal venditore in ragione di alcune leggi speciali vigenti in Africa, paese in cui fittiziamente affermava di trovarsi.

L’uomo ha versato ben 800 euro al truffatore

Nonostante i sospetti, il 40enne ha effettuato tre bonifici al truffatore, per un totale di circa 800 euro.

Successivamente, poi, ha compreso di essere stato raggirato, presentando immediatamente denuncia al commissariato di Licata.

Dopo una complessa attività d’indagine, con accertamenti informatici e bancari anche su profili esteri, i poliziotti del commissariato sono riusciti a identificare e segnalare alla Procura di Agrigento il presunto truffatore: non sarebbe siciliano e si sospetta possa non essere nuovo a questo tipo di reati.