Licata, grandi manovre verso le amministrative

Ufficializzati i primi nomi dei candidati che si sfideranno per conquistare la carica di sindaco. Tra ritorni, temi caldi e confronti più o meno accesi, ecco come la città si proietta verso il voto

LICATA (AG) – Si scaldano i motori in vista delle prossime elezioni amministrative del giugno 2023, in cui i cittadini saranno chiamati a eleggere un nuovo sindaco e un nuovo Consiglio comunale.

La prima candidatura ufficiale in ordine di tempo è stata quella dell’avvocato Angelo Balsamo, già sindaco della città nel 2013, che sta lavorando alle liste che lo sosteranno in questa tornata elettorale e su cui daremo certamente ulteriori notizie nei prossimi aggiornamenti.

“Governiamo insieme il futuro di questa città” è quello che si legge nel manifesto dell’ingegnere Salvo Furnò, candidato a sindaco che ha lanciato il comitato elettorale “Licata Può”. “Un programma – ha affermato – con idee atte ad apportare un reale cambiamento, per fare della politica un servizio inclusivo e partecipativo. Diversi concittadini hanno già aderito al progetto”.

Licata è una grande città, vive di mare e di turismo, ma sono tanti i problemi che si devono affrontare a partire proprio dai rifiuti. E sembra avere le idee chiare Giuseppe Montana, ex comandante della Polizia municipale che nel suo programma ha puntato i riflettori su pulizia e igiene della città, con un servizio di raccolta riorganizzato e con la detassazione dei tributi comunali, seguendo il principio “pagare tutti per pagare meno”. “Intendiamo proporre alla città – ha detto – un programma condiviso con tutti, in modo da stipulare un patto d’onore con i nostri concittadini per i prossimi cinque anni”.

Al termine di una partecipata riunione di partito, che ha visto tra gli altri la presenza dell’onorevole Giovanna Iacono e del segretario provinciale Simone Di Paola, è emersa la volontà del Pd di Licata di presentare, alle prossime elezioni amministrative, una propria lista di candidati al Consiglio comunale: “Lotta alla povertà e alle disuguaglianze – si legge in una nota del coordinamento cittadino – abusivismo, sviluppo urbanistico, aiuti al settore agricolo, sono questi i primi cinque punti su cui vogliamo tenere alta l’attenzione, e per cui riteniamo necessaria la presenza di una sinistra moderna, capace di intercettare i bisogni dei cittadini, di governo all’interno dell’assise cittadina”.

“Su questi punti – hanno concluso i democratici di Licata – vorremmo caratterizzare la nostra azione politica, chiamare all’impegno quel pezzo di società che si riconosce nei valori di libertà, solidarietà, di giustizia, di uguaglianza, che da sempre caratterizzano la sinistra. Non escludiamo di mettere in campo una candidatura alla carica di sindaco capace di interpretare questi valori, ben consapevoli di avere all’interno del partito licatese figure di spessore capace di assumere su di sé tale difficile compito, ma prima vorremmo partire da un confronto sui temi, da una chiamata all’impegno”.