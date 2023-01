Licata, violento scontro tra automobile e camion: due feriti

Brutto incidente questa mattina a Licata: in uno scontro tra automobile e camion, due persone sono rimaste ferite

Un violentissimo incidente si è verificato quest’oggi a Licata, in contrada Cannavecchia, tra le vie Architetto Licata e Fontanelle.

Un’automobile e un camion si sarebbero scontrati per cause ancora in fase di accertamento e ricostruzione da parte della polizia municiapale.

Nell’impatto sarebbero rimasti feriti lievemente il conducente dell’auto e il camionista, soccorsi tempestivamente dai sanitari del 118.