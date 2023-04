Lipari, turista tedesco cade in un dirupo durante escursione

A salvarlo le urla emesse dal fondo della scarpata sentite da un passante

A 77 anni, un turista tedesco, avventuratosi da solo tra le alture dell’isola di Lipari, è caduto in una scarpata in località Forgia Vecchia a Pirrera. Con la moglie rimasta in albergo, a salvarlo non è stato il cellulare bensì le urla emesse, udite da un residente dell’isola di passaggio in zona.

L’operazione di salvataggio

Una volta lanciato l’allarme, a soccorrere il turista, finito tra i rovi in seguito alla caduta sono intervenuti i vigili del fuoco. L’operazione di recupero non è stata facile, ma alla fine il personale del comando, sotto la guida di Santo Di Natale, è riuscito a portarlo in salvo. L’uomo, fortunatamente non ha riportato ferite gravi ma solo alcuni graffi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e l’ambulanza, che ha trasportato l’uomo al pronto soccorso per accertamenti.