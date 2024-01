Paura in un condominio, scoppia lite nel parcheggio auto e uomo spara in aria

Una vicenda ancora da chiarire, accaduta nel corso della serata del 16 gennaio a Sommatino, nel Nisseno.

Momenti di vero e proprio panico a Sommatino, in provincia di Caltanissetta, dove un uomo avrebbe esploso dei colpi di pistola dopo una lite per un posteggio.

Fortunatamente nessun ferito, poiché l’uomo avrebbe sparato in aria. Tuttavia, sono in corso le indagini di rito per chiarire la dinamica di vicenda, avvenuta ieri sera intorno alle 20.

Lite per un posteggio a Sommatino, spari in aria

A contattare la centrale operativa dei carabinieri sarebbe stata una donna. La testimone avrebbe riferito di aver visto due vicini di casa litigare per il posteggio delle auto e aver visto uno dei due esplodere dei colpi d’arma da fuoco.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno avviato gli accertamenti di rito per verificare la dinamica della violenta lite. Secondo una prima ricostruzione, un 61enne avrebbe esploso due colpi in aria utilizzando una pistola scacciacani durante la discussione accesa con il vicino di casa. Nel cortile del condominio sarebbe stato trovato un bossolo. Nel corso di una perquisizione, i militari hanno trovato e sequestrato l’arma utilizzata.

Shock a Palermo

Una lite sarebbe all’origine del ricovero di un uomo di 34 anni all’ospedale Villa Sofia di Palermo, presumibilmente massacrato di botte nei pressi di una taverna vicino a via Montepellegrino. Sulla vicenda, dai contorni ancora oscuri, sono in corso i dovuti accertamenti.

