Ennesimo shock nei luoghi della movida di Palermo, uomo massacrato di botte

In prognosi riservata dopo un episodio di violenza: ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Un altro episodio di violenza a Palermo, per l’esattezza in via Montepellegrino, dove un uomo sarebbe stato picchiato e ferito gravemente.

Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Picchiato in via Montepellegrino a Palermo, la ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dei fatti, il malcapitato – un uomo di 34 anni – si sarebbe fatto accompagnare al Pronto Soccorso dell’ospedale Villa Sofia di Palermo dicendo di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Aveva – in base alle prime indiscrezioni – il volto tumefatto, un taglio alla testa e altre ferite. Al momento si trova ricoverato al Trauma Center del nosocomio palermitano in prognosi riservata. Il 34enne non avrebbe fatto riferimento alla rissa al Triage, forse per evitare il coinvolgimento delle forze dell’ordine.

La rissa

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe stato picchiato e aggredito in seguito a una lite accesa con un coetaneo nei pressi di una taverna tra via Montepellegrino e via Montalbo a Palermo. Subito dopo l’accaduto, ancora in fase di ricostruzione, il 34enne si sarebbe recato in ospedale accompagnato da un familiare.

Si tratterebbe dell’ennesimo caso di mala movida nel giro di poche settimane in provincia di Palermo, dove – tra l’altro – due giovani sono stati uccisi in altrettante risse fuori da due diverse discoteche nel giro di meno di un mese.

