Lite per un sigaro finisce a coltellate: tragedia sfiorata nell’Ennese

Il vicino di casa, probabilmente infastidito dal fumo prodotto dal sigaro, ha accoltellato un uomo: la ricostruzione

Sarebbe stato il fumo di un sigaro, secondo quanto ricostruito, a scatenare la lite tra due vicini di casa, nello zona di Valverde, nell’Ennese, finita in un accoltellamento. L’aggressore si sarebbe infastidito per il fumo e la lite, prima verbale, si sarebbe trasformata in un’aggressione vera e propria quando l’uomo avrebbe tirato fuori un coltellino ferendo all’addome il vicino.

La vittima non è in pericolo di vita: denunciato l’aggressore

Nella notte la vittima, trasportato in ospedale all’Umberto I, ha subito un piccolo intervento, ma non è in pericolo di vita. Data la prognosi di pochi giorni, l’aggressore è stato solo denunciato alla Procura. Indagano i carabinieri.

