Lite tra vicini, denunciate quattro persone per lesioni e minacce

Denunciate quattro persone per lesioni personali e minacce in seguito ad una lite tra vicini presso un condominio a Corciano, in provincia di Perugia. Dal racconto delle persone coinvolte, è emerso che i protagonisti della vicenda erano in lite già da diverso tempo. A essere stato aggredito da un vicino di casa è un cittadino polacco. Si tratta di un algerino classe 1973 che, dopo averlo incontrato, lo ha aggredito verbalmente per poi percuoterlo con calci e pugni.

Salvato dalla moglie

Grazie all’intervento della moglie è poi riuscito a divincolarsi e a scappare. Gli agenti hanno quindi sentito il 49enne che ha raccontato una versione opposta, dichiarando di essere la vittima e di essere stato aggredito dal vicino senza un apparente motivo. Nessuna delle parti ha necessitato dell’intervento dei sanitari.