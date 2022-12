Lite violenta in un locale, naso rotto per 30enne sudamericano

Nonostante le continue richieste d’aiuto dell’uomo nessuno dei presenti all’interno del locale sarebbe intervenuto in suo soccorso

Dalla mezzanotte di oggi è scattata, per 21 giorni, la sospensione della licenza per un esercizio pubblico del capoluogo toscano disposta dal questore della provincia di Firenze. La notte dell’8 dicembre alcune sono intervenute nel locale a seguito di una violenta lite tra cittadini peruviani, nel corso della quale uno è stato ferito gravemente al volto. La vittima, un 30enne di origini sudamericane, sarebbe finita in ospedale con il naso rotto: prognosi 30 giorni.

Secondo quanto emerso, nonostante le continue richieste d’aiuto dell’uomo nel corso dell’aggressione, nessuno dei presenti all’interno del locale sarebbe intervenuto in suo soccorso; solamente la sorella che, nel tentativo di difenderlo, sarebbe stata anche quest’ultima colpita con un pugno al volto proprio dallo stesso aggressore. Nella circostanza gli agenti hanno inoltre sanzionato tre persone trovate in evidente stato di ebbrezza alcolica.