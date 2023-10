Litigano per la gatta, 57enne di Messina accoltella la moglie: condannato a 8 anni

Dalla lite per la gatta all'accoltellamento. L'uomo dovrà scontare una lunga pena in carcere e versare un risarcimento.

Un 57enne originario di Messina è stato condannato a otto anni di reclusione per tentato omicidio con l’aggravante dei futili motivi per l’accoltellamento della moglie di 53 anni al culmine di una lite per una gatta. Lo stesso dovrà anche risarcire la vittima della somma di 30 mila euro di provvisionale.

L’accoltellamento della moglie

I fatti si sono verificati il 30 luglio 2022 nel loro appartamento di Ostiano, in provincia di Cremona. Secondo la ricostruzione della vicenda, tra i due sarebbe scoppiato un diverbio perché l’uomo non avrebbe più trovato la gattina Sheila.

Dopo diverse ore contraddistinte da accuse e tensioni, la sera del 30 luglio il marito avrebbe impugnato un coltello da cucina e si sarebbe scagliato contro la donna, ferendola all’addome e sfiorandole la gola. Lo stesso 57enne avrebbe poi chiamato i soccorsi e i carabinieri.

I soccorsi

La moglie è stata trovata trovata in una pozza di sangue sul letto matrimoniale ed è stata successivamente trasportata in ospedale, per essere sottoposta a un intervento chirurgico. La vittima, dopo settimane di Terapia Intensiva, sarebbe riuscita a riprendersi.