Litigio per manovra azzardata, automobilista accoltella motociclista

Dalla lite all'accoltellamento. Degenera in violenza un diverbio in strada, la vittima è stata portata in ospedale.

È degenerata in un accoltellamento una lite tra un automobilista e un motociclista scoppiata nel pomeriggio di domenica 22 ottobre in via Bocche a Limena, Comune in provincia di Padova.

Dalla lite all’aggressione

A suscitare gli animi sarebbe stata una manovra azzardata da parte di uno dei due. Inizialmente sarebbero volati degli insulti ma, in seguito, i due sarebbero entrati in contatto fisico, con l’automobilista che avrebbe estratto un coltello per colpire così il suo “avversario”.

L’accoltellamento sarebbe avvenuto davanti agli occhi di diversi presenti, i quali hanno provveduto a chiamare i soccorsi per aiutare la persona ferita. Il motociclista è stato raggiunto dai sanitari del 118, che lo hanno portato all’ospedale “Civile” di Padova.

L’arresto dell’uomo

Il malcapitato avrebbe riportato delle lesioni da arma da taglio al viso, al gluteo e all’addome, ma non si troverebbe in pericolo di vita. Il suo aggressore è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Limena ed è attualmente accusato di tentato omicidio.