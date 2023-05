Lo accerchiano e gli rubano le scarpe: 14enne le riconosce ai piedi di un altro e lo fa arrestare

Tratto in arresto un egiziano di 20 anni

Prima le minacce poi i fatti. E’ con questa semplice dinamica che un branco, in zona parco Colle Oppio a Roma, ha accerchiato un 14enne per poi farsi consegnare le sue scarpe. E a nulla è valsa la presenza della mamma per scoraggiare i malintenzionati. Allertati i carabinieri, il giovane, per nulla scoraggiato ha iniziato a cercare i colpevoli tra i viali del parco. Ma, ad aiutarlo, sono state proprio le scarpe sottrattegli. Un paio di sneakers indossate da quello che poi è risultato essere un cittadino egiziano di 20 anni. Il 14enne le ha riconosciute e per il malvivente è scattato il fermo.

La dinamica

Violenta la dinamica, con il branco che, una volta accerchiato il giovanissimo, ha protetto il ladro che, dopo essere stato inseguito dal minorenne non ha esitato a prenderlo a calci per farlo desistere dalla volontà di recuperare il mal tolto. Rintracciato, i carabinieri, giunti sul posto lo hanno fermato e tratto in arresto. Altri riscontri sono stati raccolti a carico del 20enne. Motivo per cui è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e condotto in carcere dove il gip del tribunale di Roma ha convalidato il fermo. Le scarpe, invece, sono state restituite al legittimo proprietario.