“Le indagini di Lolita Lobosco”, le anticipazioni della terza puntata

Torna domenica 22 gennaio la serie "Le indagini Lolita Lobosco": ecco le anticipazioni della terza puntata della seconda stagione.

Il terzo appuntamento con “Le indagini di Lolita Lobosco 2” è per domenica 22 gennaio 2023 su Rai Uno a partire dalle 21.25: ecco le anticipazioni della puntata in arrivo.

La serie, giunta alla seconda stagione, sta riscuotendo successo confermando i numeri della prima stagione e l’attesa dei tanti appassionati per le vicende del vicequestore di Bari. Lolita Lobosco è un personaggio che coinvolge sia per la sua forte personalità sia per essere il paradigma di una donna appagata pur senza un marito accanto.

Lolita Lobosco 2, anticipazioni della terza puntata

Alla fine dell’ultima puntata, Lolita Lobosco ricorda un momento della sua vita accanto al padre molto importante per scoprire finalmente di più sulla sua morte.

Nella terza puntata che andrà in onda il 22 gennaio 2023, dal titolo “Viva gli sposi”, Lolita Lobosco passa da sospetti a una pista ben precisa da seguire per trovare la verità sulla morte del padre. Nonostante sia a un passo dall’avere tutto chiaro, il vicequestore di Polizia di Bari deve occuparsi di un caso su un altro fatto delittuoso. Durante un banchetto organizzato per il matrimonio di una collega, una professoressa di uno dei licei più elitari della città perde la vita. Il delitto diventa un vero e proprio mistero per il vicequestore, che inizia a mettersi sulle tracce del presunto assassino.

Le indagini vanno a focalizzarsi sull’ambiente in cui la professoressa lavora, anche se insospettisce l’improvvisa scomparsa di un ragazzo dello stesso liceo. Sarà a causa di questo evento che Lolita Lobosco dovrà rivedere l’intera impostazione delle indagini.

Zero vita facile sul fronte sentimentale per Lolita. Nella scorsa puntata, ha dovuto salutare il fidanzato che ha lasciato Bari per un lavoro a Stoccolma. Nonostante ogni sua previsione, adesso Lolita sente la sua mancanza e fa fatica senza di lui. Intanto, il ritorno di Angelo Spatafora a Bari non ha lasciato indifferente il vicequestore. Mentre Lolita sta in guardia, Angelo cerca in tutti i modi di riavvicinarsi a lei.

Dove guardare la serie

La serie va in onda su Rai Uno, ma è possibile seguirla anche in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay (dove sono disponibili tutte le puntate).

Sandy Sciuto. Foto dal profilo Instagram di Luisa Ranieri