Londra, uomo armato di katana ferisce cinque persone: arrestato 36enne. Escluso l’atto terroristico

Sul posto sono arrivate numerose ambulanze in soccorso dei feriti (tra questi anche due agenti), di cui le condizioni sarebbero ancora da stabilire

A Londra, cinque persone sono state accoltellate nella zona della stazione metropolitana di Hainault, nel nord-est della città inglese. Secondo quanto riportato dalla Bbc, un uomo (un 36enne) avrebbe colpito i passanti con una katana e, una volta rintracciato, è stato fermato e arrestato dagli agenti di polizia. Sul posto sono arrivate numerose ambulanze in soccorso dei feriti (tra questi anche due agenti), di cui le condizioni sarebbero ancora da stabilire.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Londra, accoltella passanti con una katana: “Non è terrorismo”

Secondo quanto annunciato dalla polizia, quanto accaduto a Londra non sarebbe un atto di terrorismo. “Non crediamo che ci sia alcuna minaccia in corso per la comunità. Non stiamo cercando altri sospettati”, ha dichiarato il vice comandante Ade Adelekan. “Siamo stati chiamati poco prima delle 7 per la notizia di un veicolo che si era schiantato contro una casa nella zona di Thurlow Gardens. Ci sono state segnalazioni di persone accoltellate”- spiega la nota della Met Police. “In questo momento ci risulta che il sospettato abbia poi aggredito alcune persone e due agenti di polizia. Siamo in attesa di aggiornamenti sulle condizioni dei feriti” – ha affermato ancora la nota diffusa dalla polizia.