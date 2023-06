L’oroscopo del giorno: da Ariete a Pesci, ecco le previsioni per i 12 segni

Ecco cosa dicono gli esperti.

Oroscopo di oggi, mercoledì 21 giugno 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 21 giugno 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Con la Luna in Leone oggi sarete dotati di una grande energia e creatività. Sarete in grado di esprimere la vostra personalità in modo forte e deciso, dando vita a progetti innovativi e ambiziosi. Questa energia positiva vi porterà a essere al centro dell’attenzione e ad attirare l’ammirazione degli altri.

Toro

Con la Luna presente in aspetto dissonante in Leone oggi potreste sentirvi inclini a cercare attenzione e approvazione dagli altri, e questo potrebbe portare a una certa frustrazione se non otterrete i risultati desiderati. Cercate di non rimanerci male se le cose non vanno come volete voi!

Gemelli

La Luna oggi si trova nel segno amico del Leone e grazie a questa presenza sarete ottimisti e propositivi e farete colpo su tutti coloro che vi incontreranno. Sia in amore che in amicizia le cose vanno molto bene. La serenità che emanate spingerà molte persone ad avvicinarsi a voi.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Grazie al sostegno di Saturno nel segno amico dei Pesci siete in grado adesso di pianificare una spesa importante, magari legata all’acquisto di una casa. Le vostre finanze sono abbastanza solide e avete la lucidità necessaria per fare questa scelta.

Leone

Fatevi trascinare dalla Luna, che oggi si trova nel vostro segno, dentro il vortice del divertimento e della spensieratezza! Avrete voglia di svagarvi e questo vostro desiderio sarà prontamente appagato, anzi addirittura stimolato dai vostri amici più cari.

Vergine

Giove in aspetto favorevole in Toro stimola il vostro intuito e vi fa percepire possibilità interessanti. Seguite le piste che vi sembrano più agevoli e trascinate con voi persone che possano sostenervi nei vostri progetti. La serata potrebbe rivelarvi una piacevole sorpresa romantica.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Giornata luminosa dentro e fuori quella che vi aspetta oggi, grazie alla presenza della Luna nel segno amico del Leone. Ci sono davvero tante sorprese che vi aspettano, alcune grandi, altre piccole ma intense. Godetevele tutte: le aspettate da troppo tempo.

Scorpione

Oggi la stanchezza si farà sentire in maniera prepotente, a causa degli influssi disarmonici della Luna in Leone. Si tratterà di una stanchezza di tipo mentale più che fisico, dovuta al vostro continuo rimuginare sul da farsi, che da un po’ di tempo vi sta consumando.

Sagittario

La vostra capacità intuitiva oggi sarà aumentata dalla presenza potente e benevola della Luna, di Venere e di Marte in Leone. Questi influssi favoriranno il vostro carattere estroverso e socievole e vi aiuteranno a farvi strada ovunque, grazie al vostro atteggiamento positivo.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 20 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La vostra preziosa indipendenza non sarà minacciata da nessuno. In caso di ingerenze troppo forti nella vostra vita privata sarete immediatamente pronti a mettere a posto le cose con fermezza, grazie al supporto di Giove presente nel segno amico del Toro.

Acquario

Inutile nasconderlo: vi aspetta una giornata molto impegnativa, a causa della presenza contemporanea di Luna, Venere e Marte nel segno opposto del Leone. A livello fisico siete a corto di energie, e psicologicamente le cose non vanno meglio. Inserite la modalità “stand-by”.

Pesci

L’amore romantico vi attira molto in questo momento, anche grazie alla complicità di Nettuno nel vostro segno. Non è detto però che quelle che ora come ora vi sembrano rose non possano presto trasformarsi in spine. Fate quindi molta attenzione alle delusioni!

Questo è l’oroscopo di oggi, 21 giugno. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay