L’oroscopo del giorno da Ariete a Pesci: le previsioni per oggi 17 maggio

Ecco le previsioni per la giornata oggi dei dodici segni zodiacali.

Oroscopo di oggi, mercoledì 17 maggio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Lone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 17 maggio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi 17 maggio 2023 di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Le questioni sentimentali vanno evolvendosi a vostro favore. Sempre utili le amicizie, e non solo dal lato affettivo, ma del vero interesse e per l’appoggio in tutto quello che avete da risolvere in questo momento, anche economicamente. Buon momento per sistemare le questioni in sospeso, occuparvi dell’abitazione, rinnovare il guardaroba, migliorare l’aspetto esteriore.

Toro

Di giorno pensate all’amore e la notte la mente creativa si desta, sfornando idee originali. Vi basta poco per risvegliare il genio creativo che è in voi! È possibile cogliere al lavoro un’opportunità per migliorare la vostra posizione lavorativa. Tante le risorse in questo giorno, anche dal punto di vista sentimentale. Se siete single, rafforzate la ricerca di un nuovo modo d’amare.

Gemelli

È un mercoledì spento, privo di vigore, emozioni e slanci. Una decisione aleggia nell’aria, ma non agite impulsivamente se non volete sciupare il paziente lavoro fatto in precedenza. Se vivete un rapporto di coppia tutto sommato sereno, non assillate il partner con insistenti richieste, anzi prodigatevi il più possibile per la felicità dell’altro moltiplicando le attenzioni e le coccole.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Momento incoraggiante per realizzare un nuovo progetto, ma anche per rivedere situazioni che necessitano di essere perfezionate, di maggior impegno. Momento importante dal punto di vista finanziario, se dovete risolvere faccende anche un po’ spinose… Capita! Fate del movimento fisico e lunghe passeggiate a piedi, senza dimenticare l’alimentazione e la cura dell’aspetto.

Leone

Secondo le stelle, trarranno vantaggio da questo giorno i rapporti interpersonali, il vivere quotidiano, il lavoro e lo studio dove vi rendete disponibili per aiutare colleghi e amici. Senza troppa fatica riuscirete infatti a comunicare le vostre idee e i vostri pensieri alle persone che vivono al vostro fianco! Si annunciano deliziosi i programmi serali, con o senza il partner storico.

Vergine

Luna prima in Ariete, poi in Toro. Volete dare una svolta a una fase troppo statica? Ci riuscirete! Oggi avete validi motivi e tante buone energie per poter cambiare qualcosa che vi preme: la condizione sentimentale o, forse, il posto e il tipo di lavoro. L’importante è smuovere le acque prima che diventino grigie, stagnanti. Serata emozionante per chi ha il cuore libero.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Luna ‘nervosa’ per il matrimonio. Se vi tranquillizzate, nel pomeriggio potete approfittate della presenza di Giove e della Luna in Toro. Intuito e immaginazione, ad esempio, possono essere briscole importanti che, giocate al momento opportuno, consentono di ribaltare le sorti di una partita! Non perdetevi nei dettagli, cercate di essere più splendidi e disponibili nei rapporti.

Scorpione

Le nuvolette astrali, che potrebbero apparire oggi, sono da allontanare con una ventata di ottimismo. In coppia non è facile capirvi in questo preciso momento, ma se tenete al partner e al rapporto, dovete fare un passo indietro e pretendere che lui faccia altrettanto. In ambito pratico eseguite i vostri compiti con attenzione, rispettate le esigenze dei colleghi.

Sagittario

Sarà un buon giorno, se agirete con intelligenza e accortezza! Partite dal presupposto che in ogni situazione ci possono essere degli inconvenienti e cercate di ovviare a questi senza trascurare i dettagli. Momento ideale per rilanciare la vostra immagine, i nuovi progetti appaiono facilitati. Un flirt potrebbe trasformarsi in un’attrazione fatale senza che ve ne accorgiate.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 17 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Mercoledì a due velocità: con la Luna in Ariete in mattinata, in Toro – segno di Terra come il vostro – nel pomeriggio. Inizio di giornata con un problema familiare che risolverete attorno all’ora di pranzo. Meglio il pomeriggio, con lavoro e affari che procederanno nel modo sperato. Il partner sentimentale calmerà i vostri dubbi con i suoi sorrisi serafici e promettenti.

Acquario

Luna quadrata al vostro segno. Se si parla di lavoro, conviene guardare le situazioni con maggiore realismo e prendere le decisioni conseguenti. Se non avete raggiunto certi obiettivi, sicuramente è per la dissonanza di Mercurio, ma potrebbe essere anche perché non avete mirato bene o perché avete cercato di raggiungere qualche cosa che è al di fuori della vostra portata.

Pesci

Buona giornata, circondati da persone amichevoli, a favore anche gli astri, a cominciare dalla Luna in sestile al vostro segno, buona amica di Giove. Se si parla di lavoro, vi state avviando ad occupare la posizione di primo piano, che avete da tempo nel vostro mirino. In amore potrete permettervi di comandare a bacchetta la vostra arrendevole e innamoratissima persona amata.

Questo è l’oroscopo di oggi, 17 maggio. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay