L’oroscopo di oggi, 15 giugno 2023: le previsioni da Ariete a Pesci

Ecco le previsioni segno per segno.

Oroscopo di oggi, giovedì 15 giugno 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 15 giugno 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Con il Sole e Mercurio in Gemelli oggi sarete estremamente socievoli e comunicativi. La vostra mente sarà sveglia e curiosa, e sarete pronti ad assorbire ogni informazione e a scambiare idee con chiunque incontri il vostro cammino. Questo è il momento perfetto per fare nuove conoscenze.

Toro

La Luna oggi si trova nel vostro segno e vi regala del tempo prezioso per voi stessi. Potreste dedicare del tempo alla cura del vostro corpo e alla bellezza, e trovare piacere nelle attività che vi permettono di connettervi con la natura e con il vostro lato più sensuale.

Gemelli

Grazie alla presenza armonica di Venere in Leone siete in splendida forma! In amore oggi sentirete un forte desiderio di vivere dei momenti intensamente romantici e passionali, e sarete in grado di esprimere i vostri sentimenti in modo chiaro e diretto.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Non avrete bisogno di grandi cose oggi per essere felici. Vi basterà guardare negli occhi la persona che amate, prendere un caffè con un amico o anche solo ricevere un sorriso da uno sconosciuto. La Luna presente nel segno amico del Toro oggi vi regala tante piccole emozioni.

Leone

La quadratura della Luna in Toro vi vorrebbe più tenaci e combattivi ma voi in questo momento non avete proprio nessuna voglia di impegnarvi a fondo in qualcosa in cui non credete del tutto. Forse avete ragione ma cercate di guardare le cose anche da un altro punto di vista.

Vergine

La presenza della Luna nel segno amico del Toro oggi vi rende molto grintosi e anche molto determinati. Potreste prendere una decisione molto importante per il vostro futuro e nel farlo non avrete bisogno di consigli: sapete già cosa è meglio per voi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Grazie alla presenza favorevole di Mercurio in Gemelli oggi riceverete stimoli interessanti da persone che non appartengono al vostro circolo abituale. Entrerete a contatto con idee nuove e particolari, forse un po? stravaganti ma indubbiamente interessanti.

Scorpione

Non c’è niente da fare, per quanto vi sforziate: l’amore è un campo minato per voi ultimamente. La presenza disarmonica della Luna in Toro oggi non farà che peggiorare una situazione già carica di tensione: mettetevi in testa di cercare una soluzione al più presto.

Sagittario

Prendete le cose come vengono: questo è il suggerimento di Marte, oggi presente nel segno amico del Leone. Non curate troppo i dettagli ma puntate dritti alla sostanza. Farete centro più velocemente e vi affaticherete soltanto il minimo indispensabile.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 15 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Gli influssi favorevoli della Luna e di Giove in Toro vi guideranno alla scoperta di una parte nuova di voi stessi, più passionale, più libera. In altre parole oggi sarete pieni di vita e gli altri non potranno non notare quanto energia positiva sprizza dai vostri pori!

Acquario

L’influsso del quadrato di Luna e Urano dal segno del Toro è fortemente destabilizzante per voi. Vi rende difficile capire dove state andando: nemmeno voi credete più di tanto nei vostri obiettivi. Esplorate nuove possibilità, senza fermarvi a ciò che già conoscete.

Pesci

La congiunzione tra la Luna e Urano nel segno del Toro amplia i vostri orizzonti e vi consente di portare al largo la vostra caravella, perlomeno con la fantasia. Potete permettervi di sognare: anche se la loro realizzazione non sarà immediata, il momento giusto arriverà.

