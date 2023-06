L’oroscopo di oggi, mercoledì 7 giugno: le previsioni da Ariete a Pesci

Le previsioni segno per segno.

Oroscopo di oggi, mercoledì 7 giugno 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 7 giugno 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Con la Luna in Acquario oggi sarete portati ad esprimere la vostra originalità e il vostro spirito innovativo. La vostra mente sarà aperta e curiosa, pronta ad accogliere idee innovative e a sperimentare nuove modalità di pensiero. Avanti tutta, fieri e battaglieri come sempre!

Toro

Con la Luna dissonante in Acquario oggi potreste sentirvi un po’ distanti dagli altri e avere difficoltà a connettervi emotivamente con loro. Potreste avere la sensazione di non essere compresi o di essere giudicati per le vostre idee e le vostre opinioni.

Gemelli

Non rinunciate ad un progetto in cui credete, anche se agli occhi degli altri risulta abbastanza fantasioso. Siete i soli a poter decidere ed è molto probabile che oggi la Luna nel segno amico dell’Acquario vi suggerisca di procedere lungo la strada che vi siete prefissati.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il transito armonico di Saturno in Pesci e di Giove in Toro vi rende più affidabili, più concentrati e più responsabili. Potrebbe essere il momento giusto per avanzare qualche richiesta sul campo lavorativo. I risultati che state ottenendo, del resto, sono sotto gli occhi di tutti.

Leone

Vi siete infilati da soli in un ginepraio di problemi e di complicazioni che avreste potuto benissimo evitare. E ora come si fa? La Luna in Acquario in aspetto dissonante vi obbligherà a darvi da fare per trovare al più presto una soluzione accettabile.

Vergine

Il Sole, Giove e Mercurio si trovano nel segno amico del Toro e voi sarete contenti di svegliarvi e di iniziare la vostra giornata. Questo atteggiamento positivo non è affatto scontato e dovete essere orgogliosi di voi per la vostra capacità di rinnovarvi costantemente.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Con grande probabilità oggi riuscirete finalmente a completare un compito iniziato molto tempo fa. Grazie al supporto della Luna nel segno amico dell’Acquario sarete molto determinati e non ci sarà ostacolo che tenga, perché terrete duro fino alla fine.

Scorpione

La persona che amate può darvi mille motivi per restare insieme a voi ma se non siete convinti non c’è niente da fare. Prendetevi una cosiddetta pausa di riflessione e pensateci bene. La quadratura della Luna in Acquario vi rende particolarmente desiderosi di libertà.

Sagittario

La Luna oggi si trova nel segno amico dell’Acquario ed è proprio agli amici che voleranno i vostri pensieri oggi. Amici di ieri, amici di oggi: ogni incontro è prezioso e voi lo sapete bene. A volte però è facile dimenticarlo per cui giornate come questa sono davvero importanti.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 7 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La presenza di Giove in Toro è una bella novità, che da qualche settimana sta arricchendo le vostre giornate con sorprese e sensazioni piacevoli. Lasciate che la fiducia nei confronti del mondo cresca dentro di voi e lasciatevi finalmente andare senza paura.

Acquario

Giornata davvero complicata, con la congiunzione tra Luna e Plutone nel vostro segno opposta a Marte e Venere in Leone. Avrete la sensazione che qualcosa attorno a voi stia crollando, come in un vero terremoto. La soluzione è la più semplice e la più difficile insieme: rimanere immobili.

Pesci

L’aspetto di sestile di Mercurio e Urano dal segno amico del Toro vi rende desiderosi di esplorare nuove idee e, in genere, di lanciarvi in nuove esperienze. Anche se potrete sentirvi frenati all’inizio, questo è il momento giusto per mollare i freni inibitori e prendere l’iniziativa.

Fonte immagine: Quique da Pixabay