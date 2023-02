L’oroscopo di oggi: tutte le previsioni, da Ariete a Pesci

L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci.

Oroscopo di oggi, mercoledì 22 febbraio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 22 febbraio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Bella giornata per l’Ariete! Marte e Mercurio accresceranno la vostra simpatia e vi renderanno imbattibili nel vendere, sicché, se avete un’attività commerciale, potrete contare sul pieno successo delle vostre iniziative. Segnerete parecchi punti anche in campo sentimentale.

Toro

Vi fermate a chiacchierare del più e del meno con gli amici e non vi rendete conto di che ora si è fatta. Scambiare con gli altri la vostra opinione sarà fondamentale: in questo momento avete bisogno di conferme su voi stessi. In arrivo piacevoli notizie sul fronte lavorativo.

Gemelli

Il giorno propone angoli da girare, svolte da compiere. Non sempre è facile, non sempre è semplice, ma quando occorre, si deve fare. Così è la vita! Niente musi lunghi, sorridete; guardate al futuro con una buona dose di ottimismo.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Non si può dire che le energie siano soddisfacenti in questi giorni, segno che dovete staccare la spina, sbollire le situazioni più stressanti e prendervi una pausa ristoratrice che consenta al fisico di ricaricarsi. La serata sarà ricca di situazioni allettanti e stuzzicanti.

Leone

Sapete ben riconoscere il nero dal bianco, ma per quanto riguarda le sfumature fate davvero una gran fatica e perdete i punti di riferimento. Perciò se dovete consigliare un amico su questioni importanti, fatelo mettendovi però nei suoi panni. Spese in vista dice la Luna.

Vergine

In qualche modo riuscirete certamente a limitare i danni e i contrattempi fastidiosi messi in atto dalla Luna disarmonica, in Pesci. Certo, dovrete ricorrere a tutte le risorse mentali e psicologiche e alla fine sarete davvero esausti.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Giornata forse non molto entusiasmante ma veramente proficuo per quanto riguarda le questioni pratiche. Approfittatene per rassettare, rammendare, sistemare, e vivere così nell’ordine che sicuramente amate. Sul fronte amoroso cercate di non dare mai nulla per scontato.

Scorpione

La serata promette davvero bene, grazie all’intrigante Luna in un amico segno d’acqua come il vostro. Siete frizzanti ed esprimete vitalità! Cercate di non rovinare tutto rimanendo con la testa fra le nuvole e non accorgendovi di chi vi ama.

Sagittario

Vale la pena di dedicare un po’ di tempo all’autoanalisi per capire se tutte le questioni che avete in ballo sono davvero così importanti per voi: invece di agire sulla base dell’emotività o dello spirito di sacrificio prendetevi una pausa per decidere.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 22 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

E’ un ottimo momento, le vostre idee circolano in modo produttivo per gli affari e il lavoro. Cupido, in felice alleanza e complicità con la Luna, regala alle coppie stabili momenti particolarmente felici in amore. Giornata piacevole e non impegnativa anche per i singoli.

Acquario

La giornata si preannuncia davvero brillante per la maggior parte di voi. Avrete pieno successo nelle vostre iniziative professionali, aumenterete i vostri guadagni, sistemerete le questioni in sospeso, trascorrerete una splendida serata con chi vi interessa.

Pesci

Il cielo vi regala allegria, curiosità, opportunità, vitalità e voglia di divertirvi; lasciate, dunque, perdere i pensieri sgradevoli. L’entusiasmo vi spingerà verso nuovi progetti lavorativi: si riveleranno vincenti e incrementeranno i guadagni. Realizzate ciò che volete!

