L’ospedale “Garibaldi-Nesima” diventa autonomo sotto il profilo energetico

n via Palermo installato un trigeneratore. De Nicola: “Eviterà spiacevoli sorprese”



Nella giornata del 6 agosto scorso, all’interno del Presidio ospedaliero di via Palermo è stato installato il cosiddetto “Trigeneratore”, un dispositivo capace di produrre attraverso una sola fonte energetica ben tre tipologie di energia: quella elettrica di tipo primario; quella termica, specifica per il raffreddamento estivo; e quella termica, dedicata al riscaldamento invernale.

“Questa soluzione – afferma Fabrizio De Nicola – permetterà alle nostre unità operative di operare in sicurezza, al riparo da eventuali e spiacevoli sorprese. Ovviamente ringrazio quanti si sono adoperati per realizzare in tempi strettissimi questa struttura tecnologica”.

Nelle prossime settimane, trascorsi i necessari tempi tecnici per l’attivazione, il nuovo impianto sarà completamente operativo, rendendo il nosocomio di Nesima quasi del tutto autonomo rispetto al proprio fabbisogno energetico.

L’installazione è stata realizzata grazie all’impegno del Settore tecnico dell’Arnas Garibaldi, diretto da Salvatore Vitale, mentre l’esecutività dei lavori, direttamente realizzati dalla ditta assuntrice Edison, è stata condotta sotto la direzione del Geometra Paolo Merlino.