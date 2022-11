Sprechi della Regione Sicilia: luci accese di notte negli uffici di Palermo

Luci accese, oltre l'orario di lavoro presso gli assessorati alla Salute e alle Infrastrutture e mobilità e al centro per l'impiego. "Alla faccia del risparmio energetico"

Stefania Petyx di “Striscia la Notizia” torna ad “accendere” la polemica sugli sprechi di energia elettrica nel comune di Palermo, e in particolare per segnalare la presenza di luci accese, oltre gli orari di lavoro, in alcuni uffici della Regione.

Dopo la segnalazione di alcuni edifici pubblici del Comune di Palermo, avvenuta nelle scorse settimane, in un nuovo servizio il tg satirico “Striscia La Notizia” andato ieri sera in odna su Canale 5, la Petyx mostra come anche alcuni uffici della Regione rimangono illuminati. Nello specifico stiamo parlando di alcuni uffici degli assessorati alla Salute e alle Infrastrutture e mobilità e al centro per l’impiego.