Scomparso prima di Capodanno, si cerca l’ex carabiniere Luigi Di Pietro: l’appello

Svanito nel nulla dal 29 dicembre a Sortino, in provincia di Siracusa: l'appello della famiglia di Luigi Di Pietro per ritrovarlo.

Luigi Di Pietro, 58 anni, di Sortino (in provincia di Siracusa), risulta scomparso dallo scorso 29 dicembre: sono state avviate le ricerche per ritrovarlo.

Diversi gli appelli sui social per ritrovare l’uomo.

Si cerca Luigi Di Pietro, scomparso a Sortino

Sono ancora poche le informazioni sulla scomparsa del malcapitato. Sui social i familiari hanno diffuso un appello. Il figlio su Facebook scrive: “Urgente. Stiamo cercando mio padre… Se qualcuno ha qualsiasi informazione mi faccia sapere per favore! È stato visto l’ultima volta giovedì 29 alle 13. Grazie”.

Poche parole che esprimono la preoccupazione per la scomparsa dell’uomo, ex carabiniere in pensione. Le forze dell’ordine hanno già avviato le ricerche del caso nella speranza di riportare al più presto l’uomo a casa.

Fonte foto: Facebook – Giuseppe Di Pietro