Lukoil, Urso: “Interverremo in tempo congruo, questa settimana”

Sulla vicenda dello stabilimento di Priolo della Lukoil, che “è un’emergenza del Paese”, il governo “interverrà in tempo congruo, in questa settimana”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ai microfoni di SkyTg24.

“Ci siamo attivati subito sia per l’intervento che ha fatto il Comitato per la sicurezza finanziaria al Mef, sia per quanto riguarda l’attivazione degli strumenti della Sace. Siamo in campo consapevoli di quali sono le necessità del nostro Paese”, ha spiegato ancora Urso