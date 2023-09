Lutto nella Diocesi di Acireale, morto a 102 anni don Francesco Panebianco, oggi i funerali

I funerali di don Francesco Panebianco verranno celebrati oggi pomeriggio. Il Vescovo Raspanti: "Testimone del Vangelo".

Lutto nella Diocesi di Acireale per la scomparsa di don Francesco Panebianco. Il presbitero si è spento all’età di 102 anni nella sua casa di Maugeri di Valverde, in provincia di Catania, dopo aver servito la Chiesa per quasi 80 anni.

I funerali saranno celebrati dal Vescovo mons. Antonino Raspanti giovedì 21 settembre alle ore 16 nella parrocchia Santa Maria delle Grazie di Maugeri. Panebianco il sacerdote più longevo della Diocesi.

La vita di don Francesco Panebianco

Nato ad Aci Sant’Antonio il 12 gennaio 1921, don Francesco è stato ordinato presbitero nella Basilica Cattedrale di Acireale dal vescovo mons. Salvatore Russo il 9 luglio 1944.

Da novello sacerdote fu inviato come vicario parrocchiale nella comunità San Leonardo Abate di Mascali, dal 1950 al 1963 fu parroco della comunità parrocchiale Santa Maria La Stella nell’omonima frazione santantonese.

Per 50 anni, fino al 2013, ha guidato la comunità parrocchiale Santa Maria delle Grazie di Maugeri, dove non ha fatto mancare la sua paterna cura pastorale. Inoltre, dal 1990 al 2001 fu rettore e cappellano dell’Eremo Sant’Anna in Aci San Filippo di Aci Catena.

Raspanti: “Testimone del Vangelo”

“Il Vescovo Raspanti così si esprime: “Qualche anno fa abbiamo ringraziato il Signore per il traguardo importante dei cento anni. È stato un sacerdote che ha vissuto il suo ministero presbiterale in mezzo alla gente con il coraggio di testimoniare il Vangelo”, ha commentato il vescovo Raspanti.

Fonte foto: Diocesi di Acireale