Lutto nel ciclismo: è morto Vittorio Adorni, campione del mondo nel ’68

Lutto nel mondo del ciclismo: se n'è andato a 85 anni Vittorio Adorni, vincitore del Giro d'Italia nel '65 ed ex campione del mondo nel 1968

Lutto nel mondo del ciclismo.

E’ morto a 85 anni Vittorio Adorni, vincitore del Giro d’Italia nel 1965 e del Campionato del Mondo 1968 ad Imola.

Ad annunciare la scomparsa dell’ex corridore emiliano è stata Norma Gimondi, figlia di Felice.

“Ciao Vittorio salutami papà – il suo messaggio affidato a Facebook -. Sentite condoglianze alla famiglia, vi siamo vicine”.

Adorni fu compagno di squadra di Gimondi per due stagioni (1965 e 1966) e nella loro prima annata insieme regalarono alla Salvarani un’impresa memorabile, con la conquista in successione di Giro d’Italia e Tour de France.

Oltre al Mondiale di Imola, Adorni In totale in carriera ha vinto 60 corse professionistiche e indossato per 19 giorni la Maglia Rosa.

Dopo l’addio all’attività agonistica, fu direttore sportivo due anni alla Salvarani (’71-’72) e uno alla Bianchi (’73). poi presidente del Consiglio del ciclismo professionistico all’interno dell’UCI e, dal 2006 al 2009 assessore allo Sport del Comune di Parma.