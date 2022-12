Lutto nel mondo del calcio: morto giovane 18enne

Lutto nel mondo del calcio italiano: è scomparso, a soli 18 anni, il calciatore Daniele Bosica della Renato Curi Angolana

Lutto nel mondo del calcio. E’ scomparso, a soli 18 anni, Daniele Bosica, calciatore della Renato Curi Angolana, squadra di Città Sant’Angelo (Pescara), militante nel campionato di Serie D.

Ad annunciare la triste notizia è stato proprio il club sui propri profili social.

“Piangiamo la scomparsa di Daniele, un amico gentile, un ragazzo buono, un esempio per tutti. Ti porteremo sempre nel nostro cuore, non dimenticheremo il tuo sorriso e la tua passione per il gioco più bello al mondo”.

La scoperta della malattia per caso

Daniele aveva scoperto soltanto un anno fa di essere malato.

Dopo uno scontro di gioco, il dolore non passava, tanto da dover ricorrere ad esami più approfonditi.

Proprio in quel momento, secondo “Leggo”, la terribile scoperta.

Daniele Bosica era ricoverato da un mese a Roma, in attesa del trapianto di midollo.

Purtroppo, però, non ce l’ha fatta.

La nota della LND per Daniele Bosica

Anche la Lega Nazionale Dilettanti, con la sezione abruzzese, si è stretta al dolore dalla famiglia attraverso un messaggio pubblicato su Facebook. “Era un ragazzo speciale di talento, di umanità, di voglia di vivere, con mille e mille storie ancora da raccontare attraverso la sua curiosità e la sua ironia. Terribile. Insensato. Ingiusto. Tutto il calcio giovanile e dilettantistico si unisce al vostro dolore”