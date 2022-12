Qatar 2022: Spagna, Luis Enrique non è più ct Furie Rosse

L'allenatore ex Roma paga l'eliminazione dal Mondiale con la clamorosa sconfitta negli ottavi ai rigori col Marocco

Luis Enrique Martinez non è più il ct della Spagna. Lo ha annunciato la Federcalcio spagnola (Rfef), dopo che la nazionale è stata eliminata ai Mondiali in Qatar agli ottavi finale dal Marocco. L’allenatore ex Roma paga l’eliminazione con la clamorosa sconfitta negli ottavi ai rigori col Marocco. Secondo la stampa iberica in pole per la sostituzione c’è il tecnico della selezione Under 21, Luis De La Fuente.

La nota della Federcalcio spagnola

Freddo e piuttosto secco il comunicato della Federazione spagnola: “La direzione sportiva della Rfef ha trasmesso al presidente la comunicazione con la quale si stabilisce la necessità di un nuovo progetto per la Selección spagnola di calcio, con l’obiettivo di continuare la crescita portata avanti negli ultimi anni da Luis Enrique e dal suo staff. Sia il presidente, Luis Rubiales, sia il direttore dell’area sportiva, Francisco Molina, hanno comunicato al tecnico la decisione adottata. L’allenatore asturiano ha saputo dare nuovo impulso alla squadra, dal suo arrivo nel 2018, attraverso un profondo rinnovamento, che ha consolidato il passaggio generazionale nel gruppo e nel calcio spagnolo”.