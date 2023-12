Lutto nel mondo della pallanuoto siciliana: muore all’età di 50 anni Marco Capillo

I funerali si terranno giovedì 14 dicembre, alle 9.30, nella chiesa di San Tommaso al Pantheon, a Siracusa.

Addio a Marco Capillo, ex pallanuotista e presidente della Sette Scogli. A spendere sentire parole di cordoglio per lo sfortunato imprenditore è Fin Sicilia tramite il canale social. “Lutto nel mondo della pallanuoto siciliana. All’età di 50 anni, ci ha prematuramente lasciati Marco Capillo, imprenditore, ex pallanuotista, presidente del C. C. Sette Scogli”.

Palermitano trapiantato a Siracusa

“Nato a Palermo ma residente a Siracusa, Marco lascia la moglie Mariolina e il figlio Francesco. Alla famiglia giunga l’abbraccio di tutta la Federnuoto Sicilia, dal presidente Sergio Parisi al consiglio regionale”. I funerali si terranno giovedì 14 dicembre, alle 9.30, nella chiesa di San Tommaso al Pantheon, a Siracusa.